Alqant es una plataforma especializada en la compra-venta de grandes activos inmobiliarios Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 17:51 h (CET) La compra o venta de grandes activos inmobiliarios es una tarea especialmente compleja y donde a día de hoy no hay ningún canal ordenado que permita hacerlo de forma sencilla y eficiente.

Y es que, en efecto, se trata de un mercado muy diferente a la compraventa de viviendas o pequeños activos, no solo en las estrategias sino también en los procesos. Entre las compañías más destacadas en este tipo de inversión inmobiliaria se encuentra Alqant, una plataforma proptech made in spain, especializada en la compraventa de grandes activos inmobiliarios profesionales. Además, sus servicios se centran fundamentalmente en la inversión y desinversión de grandes inmuebles, proporcionando ayuda y asesoría en todo el proceso, tanto a inversores como a propietarios.

Profesionales con gran trayectoria Alqant es una compañía española que actualmente es reconocida por impulsar el cambio del funcionamiento del sector de la inversión inmobiliaria, mejorando de manera bastante notable la forma en la que inversores y propietarios institucionales invierten en desinvierten en el este mercado. La compañía se dedica fundamentalmente a la compraventa de grandes inmuebles, como, por ejemplo, edificios, residencias de tercera edad, naves, oficinas, grandes fincas, hoteles, etc.

Sus equipos de especialistas, con gran experiencia y trayectoria en el sector, se encargan de ofrecer ayuda y asesoría en todo el proceso de compraventa, tanto a propietarios como a inversores, proporcionándoles a sus clientes excelentes ventajas para concretar con éxito su inversión o desinversión. En otras palabras, el vendedor no tendrá que poner mil anuncios en la web para encontrar comprador, ya que Alqant cuenta ahora mismo con una amplia cartera de más de 350 grandes inversores nacionales e internacionales en su plataforma.

Entre ellos, se incluyen fondos de inversión, socimis, family offices, grupos empresariales y promotoras. Además, al comprador, esta plataforma le facilita más de 2.400 millones de euros en grandes activos inmobiliarios, en la que podrán invertir de manera transparente, ágil, segura y con privacidad garantizada.

¿Qué servicios ofrece Alqant? Concretamente, los servicios de esta plataforma de inversión inmobiliaria son tres. En primer lugar, servicios para el inversor que le proporciona acceso a una amplia cartera de oportunidades de inversión, todas ellas filtradas y verificadas, ajustadas a su perfil. Todo esto acompañado por un equipo de consultoría especializado en su segmento. En segundo lugar, están los servicios para el propietario de Alqant, donde simplifican y agilizan el proceso de venta y donde, además, el vendedor podrá conocer en todo momento qué inversores están interesados en su activo. Y, por último, están los servicios para brokers que, entre otras cosas, les facilita una plataforma eficiente y amplia donde comercializar sus activos, hacer seguimiento de inversores y clientes, acceder a herramientas off-market y más.

En la plataforma de Alqant se puede encontrar todavía mucha más información detallada acerca de cada uno de estos servicios, ideal para quienes estén interesados en contratar a sus profesionales para la compra o venta de grandes activos inmobiliarios. Allí también se encuentran los canales de contacto disponibles de la compañía.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.