Dencanto gana Venture on the Road Málaga organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra (Telefónica) Comunicae martes, 21 de marzo de 2023, 12:26 h (CET) Dencanto ha sido la startup ganadora en la cuarta parada de Venture on the Road en Andalucía. El acto tuvo lugar en la ciudad de Málaga. El evento itinerante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups Después de pasar por Oviedo, Cartagena y Bilbao, la sexta edición del roadshow volvió a reanudarse el jueves 16 de marzo en Andalucía. En esta edición, Venture on the Road mantiene sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

En la cuarta parada, celebrada en La Farola, el espacio de aceleración de Andalucía Open Future, en Concejal Muñoz Cerván, contó con la experiencia y el conocimiento del ecosistema local gracias a partners locales como Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía, Lean Finance y Andalucía Open Future.

Las cuatro startups finalistas fueron:

Cober.io: Insurtech que ayuda a eCommerce y Retail a aumentar conversión, NPS, AOV y GMV gracias a propuestas innovadoras, embebidas en la experiencia de compra, relacionadas con asistencia y seguros.

Dencanto Community: Plataforma digital de promoción y venta de programas de inmersión internacionales (cursos, prácticas empresariales, alojamiento y actividades culturales).

Genengine: Software que ayuda a los médicos a utilizar la genética de manera efectiva para reducir el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras, mejorando la eficiencia de los sistemas sanitarios.

Voicit: Extensión que permite el análisis avanzado de la información de reuniones y entrevistas mediante la documentación automática personalizada con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos por empresas. En el acto también participó Miguel Arias, socio de K Fund y mentor de SeedRocket e inversor en startups que se encargó de ofrecer a los emprendedores una keynote sobre sus aprendizajes en su etapa como inversor en capital semilla, como business angel y como exresponsable global de Wayra. Además, Arias mostró su punto de vista como experto para entender la importancia de la reputación y el valor diferencial que aporta un inversor, pero también sobre cómo gestionar el portfolio de compañías para optimizar los resultados, del retorno de la inversión o de la generación de negocio para una empresa.

Dencanto, la startup ganadora de Venture on the Road en Málaga, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará el 15 de junio en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de ciudades. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

La propuesta vencedora de la final nacional del VI Venture on the Road recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los partners, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a eventos, formaciones, talleres y contactos.

"Un año más, Wayra España está encantada de salir de los dos grandes hubs de Madrid y Barcelona en búsqueda de talento emprendedor por el resto de la geografía española. Gracias a las ediciones anteriores de Venture on the Road se han detectado startups disruptivas que a día de hoy están revolucionando los mercados en los que desempeñan su actividad. Además, algunas afortunadas han pasado a formar parte del ecosistema de Wayra. Hoy en Málaga la elección ha sido realmente difícil, ya que había proyectos muy interesantes y prometedores, enhorabuena a Dencanto Community por resultar la ganadora de este certamen", afirma Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Venture on the Road visitará próximamente otras ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ya ha pasado por Oviedo, Cartagena, Bilbao y Málaga, y próximamente también llegará hasta Valladolid y Alicante, antes de la final que tendrá lugar en Madrid.

