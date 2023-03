The Home Hunter ficha a Marcos Heredia como nuevo CMO para Barcelona y Madrid Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 14:00 h (CET) Dentro del sector inmobiliario, los cambios en la atención que reciben los clientes son una de las principales novedades que presentan los negocios, orientados a alcanzar una mayor satisfacción y un trato exclusivo.

The Home Hunter, con sedes en Barcelona y Madrid, es una empresa inmobiliaria digital con casi una década de experiencia en el sector, con un posicionamiento en el mercado y una personalidad única en donde lo corporativo no resulta una prioridad. Para mantener su éxito y consolidar su proceso de expansión, la compañía optó recientemente por incorporar a Marcos Heredia como director de Marketing y Comunicación para reforzar sus equipos en Barcelona y Madrid.

A nivel profesional, ha trabajado con firmas internacionales tan importantes como Red Bull, Luxottica, Nike o Sony, por citar algunos ejemplos de éxito.

Marcos Heredia tiene una amplia experiencia en departamentos de marketing de compañías multinacionales La principal característica de la inmobiliaria The Home Hunter es que fue creada como una agencia digital, motivo por el que combina un trato humano con un servicio prémium. Actualmente, esta agencia busca profesionalizar su actividad en un mercado altamente competitivo, uno de los grandes propósitos por los que decidieron fichar a Marcos Heredia, con el objetivo de afrontar con éxito la nueva etapa de expansión de la compañía en España.

A nivel estratégico, una de las mejores maneras de mantenerse a la vanguardia de la aceleración digital es que los negocios modifiquen y transformen su forma de operar, priorizando su presencia en web, social media y reputación online. Por ello, la meta de Marcos Heredia es potenciar el crecimiento de la compañía, que destaca por la calidad de sus contenidos, a través de una comunidad con más de 60.000 seguidores orgánicos en Instagram, por citar una de sus ventajas en un mercado tan efervescente como el actual.

Con una sólida trayectoria profesional como consultor de estrategia digital, Marcos Heredia tiene el objetivo de desarrollar un plan de negocio exitoso para captar un mayor número de clientes y optimizar las ventas de la compañía. En ese sentido, The Home Hunter cuenta con una clara ventaja frente a diversos players del mercado actual, gracias a contar con una cartera viva de clientes que permite al propietario ver la recepción de su piso y actuar con agilidad ante cualquier contratiempo.

The Home Hunter: una de las empresas referentes en el sector inmobiliario Una de las claves que explica el éxito de la agencia dentro del sector inmobiliario es su metodología personalizada, que destaca por ofrecer un trato personalizado y siempre atento a los detalles del cliente en un mercado muy competitivo. De esa manera, logran un óptimo proceso para llevar a cabo el alquiler y la venta de un inmueble fluyendo con normalidad hasta lograr la máxima satisfacción de todas las partes.

Al dejar de lado el enfoque corporativo, la calidez y el bienestar de los clientes es una de las prioridades de la empresa inmobiliaria, por lo que cada empleado se enfoca en el cuidado de todos los detalles. Por ello, el servicio de The Home Hunter se caracteriza por su absoluta disponibilidad, con el propósito de entablar vínculos de confianza con los usuarios.

La agencia The Home Hunter ofrece un servicio inmobiliario profesional para particulares y patrimoniales que buscan aumentar la rentabilidad de sus activos y aprovechar las oportunidades del mercado. Como resultado de su profesionalidad y la calidad de sus contenidos, hoy en día la empresa es considerada como un referente en el Real Estate de nueva generación.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Beneficios en la práctica del yoga, por eeMindful Equelite forma a jugadores profesionales y personas Façanes Maresme. Calidad excelente en rehabilitación y aislamiento de fachadas Health Net Connections explica cómo mejorar el flujo de trabajo en las clínicas privadas ¿Cuál es el papel del outsourcing en el sector farmacéutico?, Winche Redes Comerciales