Mundo del Móvil es una de las líderes en reparaciones de móviles al instante Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 14:44 h (CET) Debido a que son objetos que se llevan en la mano o en los bolsillos durante todo el día, los smartphones son propensos a sufrir accidentes.

Algunos de los más comunes son la rotura de pantalla o del conector de carga, así como la caída al agua del dispositivo.

Bajo esta necesidad, las personas necesitan acudir a un lugar de confianza que se ocupe de la reparación de móviles porque muchas empresas no usan materiales o piezas de repuesto de calidad, generando más problemas a largo plazo. En este sentido, una de las empresas más reconocidas y de confianza en España es Mundo del Móvil. Esta dispone de un equipo experto en la reparación de todo tipo de móviles. Además, sus servicios se pueden solicitar de forma online, facilitando todo el proceso a los usuarios.

¿Cómo solicitar la reparación del dispositivo? Los profesionales de la firma comentan que pueden reparar cualquier dispositivo móvil en menos de 1 hora y sin solicitar una cita previamente. Para ello, la persona solo tiene que llevar a cabo una serie de pasos muy sencillos. En primer lugar, se debe entrar a la página web de la empresa, en la cual se pueden ver los tres pasos a seguir para solicitar la reparación. Estos consisten en: indicar qué tipo de dispositivo es, la marca y el modelo.

Al pulsar en "reparar" aparecen las opciones posibles, como reparar la batería, la pantalla rota o el conector de carga, entre otros. Tras seleccionar el problema que hay que solucionar, aparecerá el precio del servicio y la opción de añadirlo a la bolsa de compra. Después, se gestiona el envío añadiendo la dirección, método de pago, etc.

Por otro lado, es importante destacar que las personas pueden solicitar este servicio independientemente de la marca del móvil, ya que disponen de piezas para todas las firmas disponibles en el mercado actualmente: Honor, Vivo, Humidigi, TCL, BQ y Nokia Lumia, entre muchas otras.

Además, los profesionales indican que en menos de una hora pueden arreglar una pantalla rota, un táctil que no funciona, una batería estropeada, una terminal mojada e incluso un problema del software. En cualquier caso, el servicio dispone de una Garantía Sellada.

Las ventajas de los servicios de Mundo del Móvil Una de las ventajas principales de contar con los servicios de Mundo del Móvil es que pueden solicitarse tanto en sus tiendas físicas situadas en Madrid como en cualquier parte de España desde su página web oficial. En el caso de solicitarlo desde casa, la empresa se ocupa de recoger el dispositivo y llevarlo de nuevo cuando esté arreglado.

Por otro lado, es importante destacar que actualmente cuenta con más de 12.666 reseñas positivas en Google, en las cuales los usuarios destacan el buen servicio que proporcionan los trabajadores de la firma. Uno de ellos asegura: "Profesionales. Muy contento con la atención recibida por el personal".

Asimismo, las personas que vayan a solicitar sus servicios en los próximos días deben saber que Mundo del Móvil ha lanzado una promoción, en la que se regala un hidrogel en reparaciones de más de 60 euros. Además, las personas que se suscriban para estar al tanto de las ofertas, se llevan un 2 % de descuento en el tipo de reparación que soliciten.

En conclusión, esta empresa ofrece un servicio rápido, de confianza y eficiente a todos los usuarios que necesiten reparar de forma urgente su smartphone o cualquier otro dispositivo, como tablets, ordenadores, etc.

