La revista digital ESBUENISIMO NEWS crea un taller de creación de medios digitales dirigido a colegios y universidades Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) El sector educativo tiene la oportunidad de crear medios digitales, aprendiendo las mejores estrategias, mediante el taller de creación de revistas digitales que ofrece la revista ESBUENISIMO NEWS, desde Chile.

El director de este medio digital, Felipe Morales Marambio, destaca que la iniciativa se basa en hacer charlas para colegios o universidades en las que se enseña a elaborar una propuesta de valor, que incluso enseñe los hacks o atajos para monetizar de manera rápida y eficaz. Entre los contenidos que imparte la empresa especialista en comunicaciones se encuentran las estrategias de posicionamiento SEO, On page, Off page y Linkbuiding.

La visibilidad es la meta Como revista digital enfocada en contenidos SEO, ESBUENISIMO NEWS se propone impulsar medios en las instituciones educativas chilenas para formar a los profesionales del futuro. La idea es que los alumnos valoren la transformación digital eficiente como estrategia fundamental para iniciar cualquier emprendimiento.

Morales Marambio destaca que “jóvenes que tengan intenciones de estudiar periodismo, publicidad, relaciones públicas, ingeniería comercial pueden comenzar antes su aprendizaje, lo que les va a servir para conseguir trabajo en empresas”. Proyectos de Radio digital, streaming de audio y vídeo, blogs, redes sociales, e incluso las videoconferencias en línea, son herramientas que los participantes de las charlas para colegios podrán apreciar y comprender.

A través de esta formación, también darán a conocer cómo se diseñan y organizan las revistas digitales no solo para compartir noticias, sino para promocionar productos o servicios y difundir entretenimiento a través de contenidos multimedia con interactividad y enlaces.

Ágil y seguro: paso a paso Felipe Morales Marambio y su equipo demostrarán en las charlas para colegios que crear una revista digital es un proceso ágil y seguro. El proyecto debe iniciar con la definición de un nombre y el dominio de la revista. Seguidamente, se confirma la disponibilidad del dominio y de un hosting que puede ser pagado en Amazon o Google en caso de que se logren miles o millones de seguidores.

La elección del sistema de gestión de contenidos como el popular WordPress, o Joompla, Drupal, Magento, entre otros, es el siguiente paso, y permitirá elegir los temas para comenzar a subir contenidos con la respectiva imagen de marca de la revista o diario. Los asesores se encargarán de aportar acciones adicionales, para mejorar el tráfico en el medio digital, como la instalación de un plug-in SEO.

Contenido de freelancer, análisis de la competencia, spinning para acelerar, creación de webs y diarios, dominios con autoridad y monetización del medio, también serán temas explicados en las charlas para colegios y universidades de Chile, que ESBUENISIMO NEWS impartirá a quienes las soliciten llenado un formulario disponible en su sitio web.

Recordar que ESBUENISIMO LABS es el área de agencia de ESBUENISIMO NEWS donde se especializa como agencia de prensa y agencia SEO para clientes B2B.

