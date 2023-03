Fersay inaugura un nuevo corner en Las Palmas de Gran Canaria

La compañía vende a 37 países y, en la península ibérica, tiene una red de 5.500 clientes profesionales La semana pasada se inauguraba en Agüimes el corner número 71 de Fersay en un establecimiento familiar situado en la calle Concejal Manuel García Oliva nº19. La tienda opera bajo el nombre comercial de Mabe.

El establecimiento cuenta con 495m2 y tiene una excelente ubicación, ya que está en una zona comercial y colegial con mucho paso de gente.

Agüimes se encuentra situado en el sureste de Gran canaria y cuenta con unos 32.000 habitantes.

Lisandro Arteaga, gerente y dueño del establecimiento junto a su mujer, Paula Andrea Serna, llevan 15 años reparando gama blanca, marrón, Pae y aire acondicionado y ahora reforzarán la venta de recambios y accesorios junto a Fersay. Para el distribuidor de recambios, es el segundo corner que tiene en la isla, donde ya cuenta con uno que se inauguró en 2022.

Fersay tiene almacén en la isla de Tenerife desde el año 2013, lo que permite entregar los pedidos a sus clientes en 24h. Un servicio que sin duda en las islas se valora y mejora considerablemente los plazos de entrega a sus clientes profesionales.

Mas información en www.fersay.com

Un modelo de negocio sin competencia:

El concepto de tienda Fersay atiende a una necesidad existente en el mercado, y muy favorecida por la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento tienda de electrónica, tienda de repuestos para electrodomésticos y venta de accesorios. En total, una oferta superior a los 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en cinco grandes áreas, con el objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad. Gama blanca, -lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc-; gama marrón -televisores, dvd, sonido, vídeo, etc-; y pequeño aparato electrodoméstico, -hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc., entre los que la compañía vende con marca propia.

Fersay cuenta con más de 5.500 clientes profesionales repartidos por todo el sur de Europa. La compañía atiende a este mercado desde sus tres sedes: Madrid, Alicante y Canarias, y gracias a una logística que le permite entregar sus productos en menos de 24 horas en todo el país.

En número de productos, Fersay vendió durante 2022, más de 1.300.000 soluciones domésticas.

Más información sobre Fersay:

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.