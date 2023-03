Capilar Innovation Clinic pone a disposición el servicio de microinjerto capilar Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Los tratamientos para detener la pérdida de cabello han aumentado en la actualidad.

Los vendedores de champú y distintas cremas han sido los beneficiados dentro de toda la vorágine. Sin embargo, pueden no dar buenos resultados en los usuarios por cuestiones genéticas u hormonales.

El trasplante capilar es una práctica que ha adquirido relevancia los últimos años y, con el verano a la vuelta de la esquina, se convierte en una época ideal para realizarlo. En Capilar Innovation Clinic son consciente de ello y es por eso que ofrecen el servicio de microinjerto capilar.

Cuál es la mejor época del año para realizarse un trasplante capilar La pérdida de cabello es una problemática generalizada en todo el mundo, arrastrando tanto a hombres como mujeres. La alopecia femenina ha sido un signo de preocupación debido al grado de exposición que tiene una mujer al tener un pelo tan débil. Si bien se creía que era una desventaja, hoy en día, realizarse una operación de trasplante capilar durante el verano es una de las mejores opciones que una persona puede tener.

Si bien hay que tener ciertos cuidados, durante el verano, se produce la mayor velocidad del proceso de regeneración capilar con respecto a otras épocas del año y sin la necesidad de exponerse a ningún tipo de infección. Más allá de esta ventaja, el usuario debe controlar su tiempo de exposición al sol, ya que en condiciones de altas temperaturas, el cuero cabelludo, no solamente el implante, sino su totalidad, se verá afectado, convirtiéndolo en un factor a tener en cuenta.

Razones por las que se debe confiar en Capilar Innovation Clinic Más allá de los trasplantes capilares, Capilar Innovation Clinic emplea en sus pacientes diferentes técnicas según lo requiera. Ellos serán los encargados de deliberar si lo recomendable es una intervención quirúrgica. Emplean tratamientos personalizados, como la mesoterapia capilar, para aquellas personas que le tenga temor al bisturí.

Además de contar con especialistas en el área del tratamiento capilar, las técnicas empleadas generan que los resultados del trasplante capilar sean naturales como seguros. A los pocos meses, el tratamiento avanza a pasos agigantados y, al año, los resultados definitivos han dejado a más de 2.000 pacientes satisfechos. La alopecia debe de ser un problema a tratar lo más pronto posible y, con el verano en el horizonte, no hay mejor momento para solucionarlo.

