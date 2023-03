¿Cómo dedicarse al transporte?

Existen tres maneras de ser transportista. En primer lugar, por cuenta ajena, es decir, mediante un contrato de trabajo a cambio de un sueldo mensual. En segundo lugar, por cuenta propia, es decir obteniendo el título o capacitación para ello y organizando directamente los medios de producción para prestar el servicio, bien como autónomo o bien creando una sociedad. En último lugar, la tercera opción sería mediante la incorporación a una cooperativa de transporte de trabajo asociado.

Cada una tiene, lógicamente, sus peculiaridades y depende del perfil de cada persona interesada en ejercer la profesión, que encuentre más o menos ventajas y se decida por una o por otra.

En términos generales, el ejercicio de la profesión por cuenta ajena, asegura al interesado un salario mensual a cambio de su dedicación, una cantidad fija al mes y le exime de preocupaciones más allá de hacer bien su trabajo, sin entrar en asuntos como la rentabilidad del camión, financiación, compromisos de pago, precios del gasoil, etc., en principio puede sonar bien, pero tiene sus riesgos, por ejemplo que el empresario no le pague o no le pague lo acordado, por dificultades económicas, generalmente una mayor presión para realizar su trabajo, ya que se busca la rentabilidad y pierde la oportunidad de ganar más si lo hiciera por cuenta propia.

Por cuenta propia, es decir como empresario, soluciona el tema de poder ganar más, pero también puede perder y asume todas las responsabilidades y preocupaciones que como empresario le vienen dadas, que todo se cobre, que todo se pague, relaciones con la administración (hacienda, seguridad social, trabajo, fomento), relaciones con los trabajadores, financiación bancaria, rentabilidad del camión, etc.

Ventajas de ser socio en Alicotrans La tercera vía es incorporarse a una cooperativa de transporte de trabajo asociado, pero dentro de este grupo, las hay de diferentes modos de trabajar, desde las que únicamente proporcionan la autorización de transporte y el socio se las apaña con todo lo demás: cobro a clientes, pago del gasoil, multas, peajes, talleres, seguros, etc., hasta las que proporcionan todo lo necesario y el socio solo debe preocuparse de conducir, como es el caso de Alicotrans.

En Alicotrans, el socio encuentra todo solucionado; acceso a una cabeza tractora, semirremolque, tarjetas de gasoil, dispositivos de peaje, góndola de rescate si necesita, taller propio, vehículo de sustitución, dispositivos GPS, campa y garaje cubierto, trabajo, financiación, etc. y esta fórmula le permite tener la opción de ganar más, por diferencia entre ingresos y gastos imputables a su trabajo, sin asumir la maraña de preocupaciones y responsabilidades que el ejercicio de la profesión por cuenta propia le derivaría.

Alicotrans ha sido pionera en la implantación de esta fórmula de trabajo entre las cooperativas de transporte, ya desde su nacimiento en el 2.011 se adelantó al cambio normativo que se produjo con la Ley 9/2013 de transporte terrestre prescindiendo del sistema de módulos y aliviando al socio de cualquier responsabilidad empresarial.

Se puede vivir bien del transporte, es una afirmación, se puede, y depende en un 75% de la persona, del interesado, su forma de conducir, su forma de tratar los neumáticos, de comprobar el estado del vehículo antes y después de cada servicio, de no llegar nunca tarde, de no perder viajes, de no cometer infracciones de tráfico o de transporte, etc. En definitiva, los buenos conductores pueden ganar mucho más dentro de una cooperativa de transporte como Alicotrans, que por cuenta ajena, pero los buenos conductores.

Podría decirse de una manera sencilla, que ante la pregunta, que da título a este artículo "Qué hacer para dedicarse al transporte" la respuesta sería: si una persona se considera buena conductora asociarse a una cooperativa como Alicotrans y una vez comprobado que de verdad lo es, es decir su cuenta de resultados demuestra que lo es, debe comenzar a plantearse si merece la pena el ejercicio de la profesión por cuenta propia, es decir montar una propia empresa de transporte.

Registrarse como socio en Alicotrans Alicotrans pone a disposición en su web toda la información necesaria para quien se plantee su entrada pueda analizar los pros y contras, incluida una herramienta de simulación del rendimiento mensual que podría obtener y acceso a la solicitud de incorporación si fuera el caso.