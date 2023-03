El desarrollo del talento y el bienestar integral del equipo humano, las claves de la innovación de Expleo Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 18:19 h (CET) Expleo es un proveedor global de servicios de ingeniería, tecnología y consultoría que emplea todos sus esfuerzos en ayudar a organizaciones líderes a alcanzar la excelencia operativa, al tiempo que garantiza el futuro de sus negocios a través de la innovación basada en el desarrollo de la transformación digital. Con 40 años de experiencia en sectores punteros, sede en 30 países y más de 15.000 expertos altamente cualificados, Expleo apuesta por redefinir el mañana de una forma digital, diversa y sostenible.

Hoy se habla con Gustavo Hornos, director de RR. HH. de la compañía, quien cuenta en profundidad los objetivos de la firma y con los que espera que se identifiquen los futuros candidatos de Expleo. «Nuestra misión como empresa es impulsar la innovación desde la integridad, la seguridad y la sostenibilidad, conceptos que adquieren cada vez más peso en todos los sectores, incluso en algunos tan tradicionales como el BFSI o el ferroviario. En Expleo, el empleado es el centro de nuestra dirección estratégica y, por eso, creemos que la mejor forma de entregar servicios revolucionarios es a través del bienestar integral del equipo humano. En este sentido, no solo nos referimos a unas condiciones laborales óptimas, que claramente deben darse en cualquier empresa, sino a un plan de carrera para el desarrollo del talento que se complemente con la flexibilidad laboral en cuestión de teletrabajo y conciliación».

Has mencionado que el empleado está en el foco de la dirección estratégica de la empresa y que únicamente si se asegura su bienestar integral es posible alcanzar los objetivos. ¿A qué aspectos se refiere Expleo cuando habla de bienestar integral?

"Entre nuestros objetivos, establecemos como prioritario mantener y reforzar el talento, no solo mediante el desarrollo profesional, sino fomentando un ambiente de trabajo inclusivo y diverso que permita a nuestros empleados alcanzar su máximo potencial. Para ello, ofrecemos igualdad de oportunidades y promoción interna, políticas que se rigen por premisas como el mérito y el desempeño, así como por el potencial de cada individuo.

Basándonos en esta cultura, la empresa ha creado una política de bienestar holístico que aboga por el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En primera instancia, favorecemos la conciliación laboral a través de políticas de trabajo flexibles que consisten en un sistema híbrido, casi nativo, en el que los empleados son los dueños de su tiempo y espacio. Además, contamos con oportunidades de movilidad global, de manera que nuestro equipo podría, si quisiese, establecerse en cualquiera de los 30 países en los que tenemos sede.

Por otro lado, volcamos nuestros esfuerzos en promover una cultura de trabajo saludable y trasparente. Desde el equipo directivo, impulsamos y publicitamos la información de forma integral, tanto lo que concierne a las políticas como a los recursos disponibles para apoyar la conciliación de la vida personal. Apostamos por la innovación y la incorporación de las mejores prácticas para que nuestros colaboradores puedan planificar y gestionar su tiempo de manera más eficiente y equilibrada.

Este modelo se basa en la confianza, la profesionalidad, la transparencia y el feedback continuo, que, al fin y al cabo, son unas de las principales características que buscamos en los potenciales candidatos".

¿Cuál es la propuesta de valor de Expleo para aquellos profesionales que buscan un nuevo reto en su carrera?

"Somos muy conscientes de la importancia que tiene la formación especializada y de calidad y del desarrollo de habilidades específicas que, además, estén actualizadas. No queremos que nuestro talento se sienta estancado, pues lo vemos en muchas entrevistas con personas que vienen de otras empresas porque no pueden explotar al máximo sus capacidades. Para dar respuesta a esta necesidad, contamos con la Expleo Academy, una iniciativa diseñada con el objetivo de ofrecer una formación integral tanto a jóvenes recién titulados como a profesionales con experiencia en diversas áreas técnicas; consiguiendo así una simbiosis de conocimientos, independientemente del sector o nivel de experiencia.

En ese sentido, somos el lugar perfecto para aquellos que buscan desarrollar su potencial, que desean capacitarse en habilidades técnicas vanguardistas y trabajar en proyectos con grandes clientes a nivel mundial, a la vez que forman parte de una fuerte comunidad local y una red de apoyo global".

En términos de adquisición de talento, ¿cuáles son los objetivos de Expleo?

"Expleo tiene un objetivo de proyección internacional ambicioso y, año tras año, el equipo crece.

Para Expleo Iberia, nuestro plan es incorporar 200 nuevos colaboradores en plantilla en este 2023, lo que supondría acercarnos al doble del número actual, pues, a día de hoy, contamos con más de 300 empleados.

Desde el área de Personas y Talento, nos centramos en la búsqueda de profesionales altamente capacitados y con visión de futuro, sin olvidarnos de las capacidades interpersonales y de trabajo en equipo. Nuestro objetivo es crear grupos de trabajo diversos, no solo desde el punto de vista generacional, cultural, de género, etc., sino como mecanismo para alimentar una diversidad cognitiva que nos permite trabajar en la excelencia profesional, a la vez que disfrutamos del ambiente de trabajo diferencial que nos caracteriza".

Si después de esta conversación apareciera un candidato, ¿qué le responderías a la pregunta final de por qué formar parte de una compañía como Expleo?

"Le diría que en Expleo formará parte de un entorno pluritecnológico y que evoluciona exponencialmente. Tendrá la oportunidad de enfrentarse a retos de todo tipo y podrá desarrollar las habilidades necesarias para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en un entorno diverso y global.

Llevará a cabo una labor de la que se sentirá orgulloso, que tendrá impacto real —siempre en un entorno que fomenta el trabajo en equipo y la libertad para crecer y desarrollarse— y lo hará rodeado de profesionales de referencia en el sector que le acompañarán en esta experiencia única que es trabajar en Expleo".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo gestionar una separación de manera efectiva y disminuir el impacto emocional en los niños, por Eurocolegio Casvi Villaviciosa QUICKSA, la empresa que ofrece asesoría para la constitución de empresas entre otros servicios personalizados eeMindful y los principales beneficios en la práctica del mindfulness Interazulejo permite conseguir suelos de exterior antideslizantes y seguros a través de sus porcelánicos Solcito Baldi, la influencer y emprendedora que ha revolucionado la red social Instagram