Inma Martín presenta su libro 'Cuando haces posible lo imposible', centrado en mejorar la vida de las personas y alcanzar el éxito Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 17:41 h (CET) La capacidad de una persona para mantener un estado emocional saludable y estable, pese a los desafíos de la vida, es lo que los profesionales denominan como equilibrio emocional. Mantener un adecuado equilibrio emocional es fundamental para el bienestar integral del ser humano, además de un camino directo al éxito, porque este aspecto influye directamente en cómo las personas ven el mundo, la forma en la que interactúan con los demás y cómo se perciben a sí mismas.

Inma Martín, coach de alto rendimiento, se ha caracterizado por acompañar a las personas en el proceso de lograr su equilibrio emocional para alcanzar sus objetivos de forma sólida. Además del desarrollo de su propio método, denominado “Luz Coach”, la especialista escribió Cuando haces posible lo imposible, un libro enfocado en mejorar la vida de los individuos y alcanzar el éxito.

Número uno en desarrollo personal y libro más vendido en dos categorías Con el objetivo de brindar una herramienta que contribuya al equilibrio emocional, Inma Martín ha desarrollado el libro Cuando haces posible lo imposible, una obra que aporta diferentes novedades que pueden influir en el crecimiento personal y profesional de un individuo. Este libro se ha mantenido durante cuatro días consecutivos como el N.º 1 de la categoría de desarrollo personal y autoayuda. Además, se ha posicionado como best seller en dos categorías.

El propósito de la autora con esta nueva obra escrita es democratizar el camino al éxito, proporcionando recursos que pueda aplicar cualquier persona que no pueda permitirse la ayuda de un mentor. El libro es uno de los primeros en llevar adjuntos NFT, caracterizado además por presentar una estructura en la cual es posible encontrar diversas técnicas de desarrollo personal, aplicadas de una forma sencilla y práctica.

Después de 15 años ayudando a las personas, Inma Martín señala haber descubierto que el secreto del éxito se encuentra dentro, en la esencia de cada persona. En este sentido, el libro simboliza el mapa del viaje para encontrar esa esencia.

Lograr objetivos siguiendo un novedoso método La autora del best seller ha desarrollado un nuevo método para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos y democratizar el acceso del camino al éxito. “En nuestras vidas, necesitamos un mapa que nos guíe hacia nuestra esencia, que es donde se encuentra nuestro máximo potencial, en pro de nuestras metas y objetivos. Para ello, presento una herramienta que está plasmada en mi libro, donde, con base a experiencias -propias y de algunos de mis clientes-, describo el camino al éxito”, destacó. Para la autora, el problema radica en el autodesconocimiento de las personas y se actúa de manera automática.

“Estamos en un momento en que nuestros actos son automatizados y no damos importancia a cómo nos sentimos y, en ese sentir que perdemos, radica la esencia. Entender nuestras emociones significa entendernos a nosotros mismos y al otro, y eso nos da poder y claridad”.

A través de la página web de Inma Martín, es posible encontrar detalles acerca de sus servicios y también adquirir el libro Cuando haces posible lo imposible.

