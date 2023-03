Redkom: "El mantenimiento informático para empresas no es un gasto, sino una inversión" Comunicae lunes, 20 de marzo de 2023, 15:39 h (CET) Hoy en día disponer de un buen equipo de dispositivos informáticos es fundamental, debido a la gran cantidad de datos que las empresas manejan actualmente y debido a que el mundo está cambiando y viviendo en la era de la información, en la era digital. Para las empresas unos buenos equipos informáticos son una garantía de productividad, seguridad y eficiencia El mantenimiento informático es algo fundamental para cualquier sector empresarial. Es muy común ver hoy en día cómo las empresas utilizan el servicio informático como un solucionador de problemas, de forma urgente cuando ven que los dispositivos informáticos entorpecen su productividad. Uno de los conceptos que las empresas deberían tener claro es que el mantenimiento informático debería ser una forma de prevenir los problemas y no un solucionador. El mantenimiento informático aporta una gran cantidad de ventajas, entre las cuales está el funcionamiento correcto del negocio, una gran productividad y sobre todo, una manera de reducir costes.

Redkom, una empresa de mantenimiento informático y reparación de ordenadores en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, Madrid, destaca las grandes ventajas de las que una empresa puede disfrutar al contar con un mantenimiento periódico de los equipos informáticos en una empresa. "Mantener en buen funcionamiento los equipos informáticos trae numerosas ventajas: no solo se evitan problemas mayores (como pérdida de datos, equipos lentos, virus, etc.) sino que además, se consigue aumentar la productividad del negocio, se reducen costes, se aumenta la seguridad digital, se previenen desembolsos de dinero mayores, se mejora la atención y el servicio que se da al cliente es más competitivo", explica Redkom.

Como se puede observar, no se trata simplemente de solucionar problemas informáticos que vayan surgiendo, sino convertirse en una empresa mucho más eficaz, eficiente y competitiva. Según Redkom, cuando se disfruta de un buen mantenimiento informático, se disfruta también de una ventaja extra sobre otras empresas de la competencia. Por este motivo es importante disponer de la tecnología adecuada, para dar un servicio mejor que la competencia. La posibilidad de disponer de una tecnología avanzada y bien actualizada ayuda a las empresas a evitar pérdidas innecesarias de tiempo cuando los equipos no funcionan correctamente, por lo que, Redkom destaca un ahorro de costes importante.

Por lo tanto, como dice Redkom, "el mantenimiento informático no es un gasto para las empresas, sino una inversión que las ayuda a ser mejores". Invertir en servicios informáticos permite a las empresas concentrar todo su trabajo y esfuerzo en lo que realmente importa: vender y crecer. Dejar los problemas tecnológicos de lado es una buena manera de poner el foco en lo que realmente importa, que es alcanzar los objetivos deseados.

