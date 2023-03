Flor de Mayo desmonta alguna de las creencias más populares del sector beauty

La cosmética a prueba: cinco falsos mitos que hay que desterrar, ya que comienzan a circular cada vez más Siempre han existido muchos bulos alrededor de la cosmética, pero con la llegada de las redes sociales el peligro está siendo todavía mayor, ya que comienzan a circular, cada vez con más frecuencia, trucos de belleza y teorías sin ningún rigor científico.

Es por ello, la firma Flor de Mayo ha aprovechado estas mismas redes sociales para poner la cosmética a prueba y desmontar en directo, cinco falsos mitos al reflexionar sobre determinadas creencias y afirmaciones que no deben darse por válidas.

Mito 1: Cuánto más caro es un producto, mejores son sus efectos La efectividad de cualquier tratamiento cosmético viene dada por su composición y por la calidad de sus ingredientes. Tan irrelevante es la marca como el precio, y por consiguiente, a la hora de seleccionar cualquier producto beauty hay que dejar de lado la creencia de que por ser más caro, será más bueno.

Mito 2: Las pieles mixtas/grasas no deben desmaquillarse con aceites Esta afirmación es falsay se ve reflejada muy a menudo en productos como el Bálsamo Desmaquillante de Camomila de Flor de Mayo. Mucha gente piensa que no puede utilizarlo por tener la piel mixta o grasa. Todo lo contrario, en estos casos debe usarse como primer paso de la doble limpieza porque es, gracias a su base oleosa como se consigue arrastrar el maquillaje y la suciedad.

Además, hay que tener presente que los aceites producen cambios muy sorprendentes en la piel si se eligen correctamente, según necesidades y tipo de piel.

Mito 3: La piel se acostumbra y hay que cambiar de cosméticos cada cierto tiempo Si algo funciona no hay que cambiarlo. La piel no se adapta a los cosméticos sino al revés. Lo que sí puede ocurrir es que, con el paso del tiempo, las necesidades de la piel varíen y en ese momento se deban cambiar las rutinas, pero una crema facial hidratante como la de la línea Oh! My Match de Flor de Mayo nunca deja de hidratar o un limpiador como el Sublime de Camomila siempre limpiará la piel. De hecho, este producto está arrasando en ventas y se ha viralizado en las redes sociales por su alta eficacia y comodidad de uso.

Mito 4:Ayuno cosmético para detoxificar la piel Aunque se pueden optimizar y minimizar las rutinas faciales, no hay evidencia científica que avale la teoría de que la piel necesita respirar y que hay que darle periodos de desintoxicación.

Es falsa la creencia del ayuno cosmético o skin fasting como también lo es la teoría de que la rutina será más efectiva a mayor número de productos se utilicen. Siempre hay que emplear los cosméticos que realmente se necesiten.

Mito 5: El ácido glicólico no se puede utilizar diariamente No hay ningún problema en usar todos los días productos que contengan este activo siempre y cuando las concentraciones sean bajas. El ácido glicólico actúa, al fin y al cabo, como un exfoliantee hidratante que, elegido correctamente, no es agresivo para la piel. Lo que sí es importante es que, tal y como ocurre en el Tónico de Camomila de Flor de Mayo, las concentraciones sean bajas. Es por ello que tónicos como este pueden gastarse diariamente ya que mejoran la apariencia de la piel. Eso sí, hay que tener en cuenta el tipo de piel e introducirlo poco a poco en la rutina si nunca antes se ha utilizado productos con este ingrediente activo.

Desmontando estos cinco mitos Flor de Mayo inaugura 'Flor de Mayo al debate' una iniciativa mediante la que, a lo largo del año, irá poniendo a debate diferentes temas de actualidad del sector beauty.