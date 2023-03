Se administra la dosis al primer paciente europeo del ensayo clínico de fase 2b de Clairvoyant que explora la terapia con psilocibina como tratamiento del trastorno por consumo de alcohol Comunicae lunes, 20 de marzo de 2023, 13:59 h (CET) Clairvoyant Therapeutics ("Clairvoyant") se complace en anunciar que el primer participante del ensayo clínico CLA-PSY-201 en Finlandia ha recibido su primera dosis del fármaco junto con la Terapia de Refuerzo Motivacional (MET). CLA-PSY-201 es el ensayo de fase 2b de la compañía, controlado con placebo, aleatorizado y multicéntrico, que explora la terapia con psilocibina como tratamiento para el trastorno por consumo de alcohol (TUA) El primer centro del ensayo CLA-PSY-201 en Finlandia está supervisado por el investigador principal, el Dr. Hannu Alho. El Dr. Alho es catedrático del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL) y médico jefe de Addiktum Oy, empresa finlandesa fundada y propiedad de especialistas en tratamiento de drogodependencias y centro de investigación del estudio.

"Mi equipo y yo llevamos décadas investigando la adicción y el AUD", afirma el Dr. Alho. "Juntos, hemos llevado a cabo una serie de ensayos que exploran posibles terapias para tratar la adicción. Teniendo en cuenta la gran eficacia de un estudio publicado recientemente sobre la psilocibina y el TDAH, estamos muy contentos de seguir adelante con el estudio Clairvoyant. Nuestro objetivo es contribuir a la comprensión global de la psilocibina como opción terapéutica para el AUD".

Este hito significa que el ensayo ya está en marcha en dos continentes. "Estamos entusiasmados de aleatorizar a nuestro primer paciente en Europa", dijo Damian Kettlewell, CEO y Cofundador de Clairvoyant. "Asimismo, el equipo de Clairvoyant se complace de que seis centros de ensayos clínicos estén reclutando pacientes en Canadá y Europa. En marzo y los meses siguientes está prevista una aceleración del número de visitas de dosificación. Esperamos abrir ocho centros adicionales en el próximo trimestre para acelerar el reclutamiento de pacientes y tener una línea de visión clara sobre una lectura de datos provisionales en el tercer trimestre de 2023 y un reclutamiento completo para el cuarto trimestre de 2023. Agradecemos el apoyo constante de nuestro experimentado y bien dotado equipo clínico, regulador y financiero y de nuestros socios."



Clairvoyant aspira a ser la primera empresa en conseguir la autorización de comercialización de la psilocibina como producto terapéutico en Europa, Reino Unido y Canadá. El listado de clinicaltrials.gov de Clairvoyant incluye actualmente nueve centros clínicos asociados.



"El equipo de Clairvoyant está haciendo un gran trabajo en la ejecución de la visión de la empresa para ayudar a abordar las necesidades médicas no cubiertas de las personas que viven con autismo", dijo Dustin Robinson, Director de Clairvoyant. "Estoy satisfecho con la trayectoria actual y el progreso de Clairvoyant y creo que Clairvoyant será la primera empresa en registrar la psilocibina como producto terapéutico, en 2026."



Clairvoyant sigue en camino de publicar una lectura de datos provisionales a finales de este año.

Acerca de CLA-PSY-201

CLA-PSY-201 es un ensayo clínico que compara una cápsula oral de psilocibina sintética de grado farmacéutico de 25 mg con un placebo en el contexto de la Terapia de Potenciación Motivacional (MET). La psilocibina es un compuesto natural identificado originalmente en las denominadas "setas mágicas". El ensayo clínico se está iniciando en aproximadamente 14 centros clínicos de Canadá y Europa. El amplio programa de formación de terapeutas de Clairvoyant se está desarrollando en cada centro clínico para garantizar los más altos estándares profesionales y éticos.



Acerca del trastorno por consumo de alcohol

Según la Organización Mundial de la Salud, 283 millones de personas mayores de 15 años corren el riesgo de padecer un trastorno por consumo de alcohol[i]. A nivel mundial, la mortalidad por consumo de alcohol es superior a la de enfermedades como la tuberculosis, el VIH/SIDA y la diabetes[i].



Acerca de Clairvoyant

Clairvoyant Therapeutics es una empresa canadiense de biotecnología que abre un camino hacia la salud mental mundial a través de la terapia con psilocibina.

La rápida estrategia clínica de Clairvoyant está diseñada para permitir la terapia con psilocibina en la UE, Reino Unido y Canadá para tratar a pacientes con Trastorno por Consumo de Alcohol (TCA) a partir de 2026.

El excepcional equipo de la compañía, con un historial clínico probado y una profunda experiencia en el desarrollo de fármacos, ha convertido a Clairvoyant en la empresa más avanzada a nivel mundial en el desarrollo de la terapia con psilocibina para el tratamiento del TUA.



Clairvoyant está comprometida con el cumplimiento de los más altos estándares de rendimiento social y medioambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal para equilibrar beneficio y propósito. Clairvoyant es miembro de Life Science BC y Biotechnology Innovation Organization (BIO).



Más información en www.clairvoyantrx.com y seguir a la empresa en LinkedIn y Twitter.

[i] World Health Organization. Global alcohol action plan 2022-2030 to strengthen implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol First draft. June 2021.

