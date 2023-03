Víctor Gago, nuevo director de Canal IT de Schneider Electric para España y Portugal Comunicae lunes, 20 de marzo de 2023, 10:43 h (CET) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el nombramiento de Víctor Gago como nuevo director de Canal IT de Schneider Electric para Iberia, cargo que ahora compaginará con el actual, como director de Canal IT para Iberia Gago entra en el nuevo rol con el objetivo de consolidad y ampliar la cuota de mercado de Schneider Electric en el ecosistema informático, con una estrategia de colaboración mediante el desarrollo del negocio de los partners IT, del Edge computing y de los centros de datos, siempre con foco en la sostenibilidad.

Ingeniero Industrial y Eléctrico y Electrónico por la Universidad de Sevilla y MBA Executive por la EOI, Víctor Gago ha desarrollado toda su carrera profesional en Schneider Electric, compañía en la que entró en 2007 y en la que ha asumido diferentes cargos de responsabilidad, entre ellos el de Pricing Manager de Iberia y Pricing & Analytincs Iberian Leader. En 2021 fue nombrado Electrical Channels Sales Manager de Secure Power, gestionando el ecosistema del canal eléctrico en España, en el que ha conseguido un crecimiento del 60% en 2022 con respecto a cifras de 2020.

"Schneider Electric tiene un posicionamiento único en el mercado, aportando soluciones integrales para los Centros de Datos con foco en sostenibilidad y eficiencia", asegura Víctor Gago. "Tanto España como Portugal están experimentando crecimientos espectaculares en IT, y desde Schneider Electric debemos ayudar a nuestros partners a aprovechar al máximo el contexto actual, con todas las oportunidades que ofrece, enfocándonos en aspectos como la resiliencia, la sostenibilidad y la eficiencia".

Acerca de Schneider Electric

"Nuestra misión es ser tu socio digital en sostenibilidad y eficiencia.Impulsamos la transformación digital mediante la integración de tecnologías energéticas y de procesos líderes a nivel mundial, productos de conexión de punto final a la nube, controles, software y servicios a lo largo de todo el ciclo de vida, lo que permite una gestión integrada para empresas, hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias".



"Somos la empresa más local de las empresas internacionales. Somos partidarios de estándares abiertos y ecosistemas de asociación que compartan con pasión nuestro valioso objetivo y nuestros valores de inclusión y empoderamiento".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.