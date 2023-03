Asesoramiento contable para empresas con M&M Asesoría y Gestión Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) En un mundo caracterizado por los constantes cambios, en especial, en materia económica, tributaria, fiscal y financiera, contar con una asesoría contable es fundamental no solo para cumplir con la normativa vigente, sino también para no correr ningún riesgo de afectar la productividad.

Sin embargo, las grandes empresas cuentan con facilidad de acceso a este servicio, ya que la oferta abunda para este sector. No obstante, en Tenerife, existe el despacho M&M Asesoría y Gestión cuyo trabajo está destinado a las pequeñas y medianas empresas y emprendedores.

Las características del servicio que proporciona M&M Asesoría y Gestión M&M Asesoría y Gestión es un despacho de servicios integrales de asesoramiento económico dentro de las áreas de administración, fiscalidad, contabilidad, laboral y jurídica – mercantil. También se encarga de las gestiones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades que sus clientes desarrollen. Su modalidad de trabajo es la prestación de estos servicios a través de outsourcing y trabaja con pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores en Canarias. A su vez, el equipo detrás de M&M Asesoría y Gestión brinda un servicio personalizado, y cuentan con un protocolo específico para cada actividad. Esta última cuestión es el punto fuerte de la firma, aunque lleva bastante tiempo su implementación.

M&M Asesoría y Gestión y su filosofía de trabajo Los profesionales que integran M&M Asesoría y Gestión tienen la convicción de que el factor humano es el componente primordial de cualquier negocio, por lo que han construido su estructura de trabajo a partir de esta cuestión. En este sentido, su filosofía se basa en una relación de confianza plena con sus clientes, por lo que salen del marco de la asesoría y de la formalidad y trabajan a la par de los pequeños empresarios, autónomos y emprendedores. En consecuencia, el servicio que brinda M&M Asesoría y Gestión se vuelve personalizado. A esto se le integra la amplia experiencia y los vastos conocimientos del equipo del despacho y la implementación de las nuevas tecnologías para lograr la máxima eficacia en la obtención de los resultados deseados.

Además de la atención personalizada, la confianza brindada y la garantía de conseguir los resultados deseados, los servicios de M&M Asesoría y Gestión ofrecen seguridad, ya que el despacho tiene implantada la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, sus profesionales están en constante estudio y actualización de las últimas novedades en materia fiscal, laboral y mercantil gracias a la confección de su newsletter. También cabe destacar que se encuentran afiliados a las principales asociaciones de asesores.

