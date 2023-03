¿Cuáles son las características y beneficios de los Implantes All-on-4?

Cuando una persona pierde parte de su dentadura suele atravesar por un proceso emocional difícil de sobrellevar pero no imposible de superar.

Gracias al aporte de la tecnología, la odontología moderna brinda la posibilidad de recuperar las fracciones perdidas a través de los implantes All-on-4.

Este tipo de tratamiento se encuentra disponible en la Clínica Dental Delgado y durante todo el mes de marzo los pacientes pueden acceder con un 10 % de descuento. El procedimiento es indoloro y la restauración se efectúa en el mismo día.

Las características de los implantes All-on-4 La vejez puede generar severos daños en la dentadura de una persona, pero gracias al desarrollo tecnológico de los últimos años se puede volver a recuperar una sonrisa perfecta.

Esto es posible gracias al surgimiento de los implantes All-on-4. Se trata de estructuras de titanio que sustituyen a la raíz dental y se fabrican con materiales 100 % biocompatibles con el hueso del maxilar y la mandíbula.

El tratamiento de implantología All On Four es una técnica de última generación que tiene por objetivo solucionar la pérdida de dientes mediante un mecanismo mínimamente invasivo que consiste en la colocación de una prótesis dental fija en la arcada superior o inferior sobre un número reducido de implantes.

Es una de las intervenciones más solicitadas en la actualidad porque se realiza en un único día, optimizando el tiempo y mejorando la osteointegración.

Precios asequibles y sin injertos óseos, así son los implantes All-on-4 Ir al dentista suele ser una actividad poco frecuente para muchos ciudadanos y las causas principales son el miedo y los costes de las consultas o tratamientos. Pero en esta última década la situación está cambiando y esto se debe a que las intervenciones son cada vez menos dolorosas y a que las clínicas lanzan ofertas imperdibles para algunos tratamientos específicos.

Estos dos factores son lo que más diferencian a los implantes All-on-4 del resto de los equipos de alta tecnología. Este tipo de procedimiento no cuenta con el injerto de hueso inclinando los implantes posteriores, sino que permite el anclaje en un hueso de mejor calidad (zonas anteriores maxilares). A su vez, tiene uno de los precios más bajos de todo el mercado de implantes dentales.

Otras ventajas a destacar de la implantología All On Four es que proporciona rehabilitaciones de arcadas completas con función inmediata, evita en la mayoría de los casos la realización de elevación de seno y ocasiona una recuperación rápida de varias acciones como masticar, el habla y la autoestima.

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la odontología y a través de sus implantes All-on-4, la Clínica Dental Delgado busca brindar soluciones dentales a los pacientes poniendo a disposición una relación precio-calidad única en el mercado.