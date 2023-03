Baleares Psicología destaca las razones para tratar la depresión con ayuda de un especialista Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) La depresión es una enfermedad mental que sufren millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género o situación económica.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España más de 2,1 millones de personas sufren algún cuadro depresivo. Sin embargo, muchas de estas personas pueden en ocasiones sentir vergüenza o estigma por su enfermedad y evitar buscar tratamiento por miedo a ser juzgadas o malinterpretadas.

Es fundamental concienciar a la población acerca de la importancia de diagnosticar y tratar la depresión. Por eso, desde espacios como Baleares Psicología, una consultora especializada en la atención en salud mental en Mallorca, se trata de generar espacios en los que las personas puedan asumir y aceptar que en la vida ocurren problemas que no pueden ser resueltos sin ayuda profesional. La depresión es una enfermedad que puede tener consecuencias graves para la salud física y emocional y, si no se trata adecuadamente, puede interferir significativamente en la vida diaria de la persona afectada.

¿Cuáles son los síntomas y señales de la depresión? La depresión es una enfermedad mental que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra, pero algunos de los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras. Otras señales de la depresión pueden incluir cambios en los patrones de sueño y alimentación, fatiga, falta de concentración, irritabilidad y sentimientos de inutilidad o culpa.

Tipos de depresión Existen varios tipos de depresión, cada uno con sus propias características y síntomas. La depresión mayor, también conocida como trastorno depresivo mayor, se caracteriza por episodios de tristeza intensa que duran, al menos, dos semanas.

La distimia, por otro lado, es un tipo de depresión crónica que puede durar años y afecta la capacidad de la persona para disfrutar de la vida diaria. También existen otros tipos de depresión, como la depresión posparto, la depresión estacional y la depresión bipolar, que se caracterizan por cambios de humor extremos. También existen cuadros depresivos relacionados con estrés postraumático.

Cómo tratar la depresión con ayuda profesional Es importante destacar que la depresión no es una debilidad personal ni algo que se pueda superar simplemente con fuerza de voluntad. Es una enfermedad mental que requiere tratamiento profesional para su gestión y recuperación. Ser consciente acerca de la depresión y sus síntomas puede ayudar a las personas a reconocer los signos de la enfermedad en sí mismas o en sus seres queridos y buscar tratamiento. El diagnóstico y tratamiento temprano pueden prevenir la recurrencia de la enfermedad y mejorar significativamente la calidad de vida de las personas afectadas.

Es importante promover y dar a conocer información precisa sobre la depresión y los distintos espacios dedicados a la salud mental que pueden ser de ayuda para tratar cuadros depresivos. Espacios como Baleares Psicología ofrecen atención de crisis y urgencias, tanto presencialmente como de manera online.

Con este servicio se puede acceder a sesiones individuales, grupales, terapia familiar y de pareja que, además, pueden complementarse con talleres, coaching y espacios de seguimiento del tratamiento. Cuando existen problemas de fondo que no han sido tratados, los cuadros de ansiedad crónica o de depresión no van a desaparecer por sí solos. Por ello, se recomienda comenzar con una consulta que determine el nivel de atención que se requiere.

