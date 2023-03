Roses To Love y los motivos para decantarse por las rosas preservadas en celebraciones

En la decoración de eventos como bodas, comuniones e inauguraciones, las flores juegan un papel esencial, especialmente las rosas. Los arreglos florales de Roses to Love, con su exclusivo aporte de color y aroma, crean un ambiente elegante y romántico ideal para la ocasión.

A menudo se recurre a la utilización de flores frescas para este tipo de arreglos, lo que puede resultar atractivo visualmente, pero tiene sus desventajas. Utilizar flores frescas obliga a toda la organización de un evento a colocar los arreglos florales al último momento, para su mejor conservación y durabilidad. Además, las flores frescas cuentan con limitadas opciones de personalización, sin dañar su calidad y propiedades de conservación. Los expertos en diseño y planificación de eventos cada vez prefieren más la utilización de opciones como las rosas preservadas.

Este tipo de rosas son flores naturales que han sido sometidas a un procedimiento natural que ayuda a preservar su belleza en el tiempo. Es por eso que muchas personas optan por rosas preservadas, como las ofrecidas por Roses To Love, que garantizan calidad y durabilidad.

Roses To Love: las ventajas y calidad de las rosas preservadas Las rosas preservadas de Roses to Love son flores vivas que atraviesan un proceso de selección, preservación y colocación. Estas rosas han sido seleccionadas y cosechadas bajo estrictos estándares de calidad.

Una vez que la flor está en su máximo esplendor, se cosecha, se corta el tallo y la rosa pasa a la fase de preservación. En la fase de preservación, las rosas se resguardan en un lugar con una constante regulación de humedad y temperatura. Posteriormente, estas rosas son sometidas a un baño que contiene una solución conservante a base de glicerina, agua, estabilizantes y colorantes. Esta solución va, progresivamente, reemplazando la savia de la flor, lo que le permite conservar todas sus propiedades intactas. En la fase final, las rosas son seleccionadas y conservadas a una temperatura adecuada. Luego, las rosas son analizadas para asegurar su calidad y eliminar imperfecciones.

Estas rosas, además, pueden ser totalmente personalizadas con los colores y detalles que desee el cliente. Una vez finalizado el control y personalización del producto, este se prepara con un packeging especial para su posterior envio al cliente final.

Una gran ventaja de este tipo de flores es el mínimo nivel de mantenimiento que requieren. Simples recomendaciones, como evitar largas exposiciones al sol y a la humedad, no regarlas y asegurarse de eliminar el polvo acumulado, permiten que la vitalidad de estas rosas se conserve a lo largo de los años.

Rosas preservadas para ocasiones especiales Las rosas preservadas se pueden emplear en todo tipo de arreglos florales, sin necesidad de recibir un mantenimiento constante, a diferencia de las flores frescas. La durabilidad que presentan estas flores las convierte ideales para ser utilizadas como recuerdos o souvenirs para quienes deseen conservar su ramo en forma de recuerdo de un día muy especial.

Roses To Love se enorgullece de ofrecer rosas preservadas de alta calidad. Su equipo de expertos en la preservación floral trabaja con cuidado y dedicación para garantizar que cada rosa preservada tenga la calidad y frescura de una rosa recién cortada. Las rosas preservadas de Roses To Love están disponibles en una amplia variedad de colores y estilos, con la distinción de ser completamente personalizadas para cada ocasión. Roses to Love destaca en el sector de las flores preservadas, aportando un servicio de calidad en sus colecciones para todo tipo celebraciones y diferenciando el regalo perfecto en el mercado.