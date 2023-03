TECH4FLEET presenta dos novedades en su V Edición: incorpora un Comité Técnico y firma un convenio de colaboración con STOP Accidentes Comunicae lunes, 20 de marzo de 2023, 08:03 h (CET) STOP Accidentes y Tech4Fleet aúnan fuerzas para fomentar, concienciar y promover la seguridad vial en los conductores profesionales. Tech4Fleet se suma así al objetivo 0 víctimas de STOP Accidentes. Con la creación de un Comité Técnico, Tech4Fleet da un salto cualitativo, consolidándose como el evento referente en España para el sector de la logística, el transporte, la movilidad y la transformación digital TECH4FLEET, el Congreso Internacional de Tecnologías para la Gestión de Flotas, referente en tecnología para flotas, transporte y movilidad, celebrará este año su V Edición.

Congrega anualmente a directores, CEO´s, CIO´s, jefes de tráfico o jefes de logística de empresas nacionales e internacionales con flotas de vehículos y movilidad, así como a proveedores de hardware, software y soluciones tecnológicas para optimizar el rendimiento de las flotas y mejorar la eficiencia y seguridad de los modelos de conducción.

Convenio de colaboración con STOP Accidentes

Tech4Fleet y STOP Accidentes, Asociación de Ayuda y Orientación a los afectados por los accidentes de tráfico, han firmado un acuerdo de Colaboración por el cual ambas entidades aunarán fuerzas para trabajar en el fomento de una conducción segura entre los profesionales del volante, así como concienciar a las empresas con flotas de vehículos para la implantación de herramientas tecnológicas que garanticen una movilidad segura y eviten siniestros de tráfico.

Se trata de un proyecto común, impulsado por Tech4Fleet Congress & Expo dentro de su política de RSC, con el que ambas entidades pondrán en marcha actividades relacionadas con la movilidad segura e iniciativas de divulgación y concienciación que permitan multiplicar los mensajes de movilidad sostenible, y segura, para mejorar conductas y valores de convivencia entre los profesionales del volante y las empresas con flotas de vehículos. Poner el foco en las personas, es uno de los objetivos por los que Tech4Fleet está trabajando en esta quinta edición.

Mediante el acuerdo, STOP Accidentes tendrá una participación activa en el Congreso Tech4Fleet, en donde dará una ponencia, con la finalidad de aportar el lado humano de la tecnología y para dar a conocer su labor llevará su exposición fotográfica "Peatón no atravieses vida" al espacio en el que se celebra Tech4Fleet para que todos los asistentes al Congreso puedan visitarla y se promocionará un Foro contra la Violencia Vial sobre la importancia de las ADAS, que se celebrará en el segundo semestre del año.

Además, Tech4Fleet incorporará a sus premios uno nuevo que otorgará y entregará STOP Accidentes con el logo de "Transportadores de Vida" a aquella empresa que demuestre la mejor evaluación positiva de sus indicadores de seguridad vial.

TECH4FLEET donará parte de la facturación del Congreso a STOP Accidentes y abrirá una fila cero para que todos los asistentes, empresas patrocinadoras, empresas colaboradoras, ponentes, expositores, etc… puedan hacer una donación directa a la asociación.

También, ambas entidades, colaborarán para que las empresas del entorno del Congreso puedan recibir talleres de sensibilización sobre conducción segura en marco del proyecto Transportadores de Vida de STOP Accidentes.

Creación de un Comité Técnico

En otro orden, el Comité Técnico que ha creado Tech4Fleet, formado por representantes influyentes de todos los sectores de la movilidad, el transporte y la logística, estará especialmente involucrado en la toma de decisiones sobre las temáticas que se tratarán en el congreso o ejercerá de jurado para la valoración de los premios que convoca cada año el congreso.

Forman el Comité Técnico de Tech4Fleet, José Antonio Ferreira, Director de TECH4FLEET; José María Pérez Revenga, Presidente de la Asociación Española de Transporte AET; Adrián Valverde, Director de I+D+i & ESG de PRIMAFRÍO; Alberto Ortega, CEO de SATELIUN; Carlos Acha, CDO de ALSA; Carlos Cancela, CEO de OK CARGO; Fernando Muñoz, Director de Sistemas de LOGISTA FREIGHT; Fernando Palacín, Director Gerente de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO DE ARAGÓN; Jorge Sánchez Ureña, Bussines Developmet Manager de GEOTAB; Juan Antonio Sandes, CEO de GLS SPAIN; Laura Carmen Simón Vena, Directora Adjunta de Explotación Ferroviaria de METRO MADRID; Luís Moreno, Director del CTAG; Marcos Sánchez, Director de Negocio de FAGOR ELECTRÓNICA; María José Ródenas, Directora de Explotación de CORREOS; Marta Sánchez López-Lago, CEO de NARVAL; Martín Fernández Prado, Presidente de la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA; Nuria Lacaci, Secretaria General de ACE CARGADORES; Pablo Guindo, Director de RUTA DEL TRANSPORTE; Rafael Barbadillo, Presidente de CONFEBÚS; Ramón Cano, Global Head of Fleet de PHILIP MORRIS, Ricardo Lucientes, CEO de RL Consultoría y Mario Barcecilla, Presidente del Consejo Asesor de NORDÉS CLUB EMPRESARIAL.

El comité presentado buscará potenciar la calidad de los contenidos, la creación de foros para la dinamización del sector y contribuirá a la promoción del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la optimización de los recursos móviles de las empresas.

Tech4Fleet 2023

La V Edición tendrá lugar los próximos 21 y 22 de junio en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid en horario de 9:00 a 15:00 horas y las entradas para acudir como asistente ya están a la venta en la página del Congreso, o pinchando aquí.

Para todas las empresas interesadas en participar en el Congreso Internacional de Tecnologías para Gestión de Flotas, la dirección ha anunciado que actualmente disponen de las últimas plazas para participar como ponente, expositor o patrocinador yaque están a punto de cerrar el programa. Todos los interesados pueden enviar un mail a info@tech4fleet.com para informarse.

