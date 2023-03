EV9, el primer SUV eléctrico de KIA con tres filas de asientos

Guiados por la filosofía de diseño "Opuestos unidos" de la marca, los estilistas de Kia trabajan para llevar a cabo vehículos con un gran atractivo visual. "El Kia EV9 abre nuevos caminos, redefiniendo los estándares de diseño exterior e interior, la conectividad, la facilidad de uso y la sostenibilidad", ha declarado Karim Habib, Vicepresidente Ejecutivo y Director del Centro Global de Diseño de Kia. "El Kia EV9 ofrecerá a los clientes una propuesta de excepcional calidad y una nueva perspectiva en el sector de los SUV familiares. Proporcionará nuevas experiencias y un confort excepcional no solo para el conductor, también para todos los ocupantes, a través de una innovadora distribución del espacio, la tecnología y el diseño".

El frontal del EV9 se caracteriza por sus líneas y superficies nítidas, que inspiran confianza, claridad y tranquilidad a partes iguales. Acentuada por una parrilla del color de la carrocería, la última evolución de la característica "Tiger Face" de Kia deja fuera de toda duda la procedencia del EV9.

Perfilada a partir de un lenguaje de diseño poligonal, la silueta del EV9 combina equilibradamente una fuerte e indiscutible identidad SUV con una excepcional eficiencia aerodinámica. Las formas triangulares de las aletas y los pasos de rueda, geométricos y muy pronunciados, se conjugan con la forma la carrocería.

En la parte trasera del vehículo, las líneas sencillas y limpias del portón reflejan aún más la planta firme y segura del EV9, elegantemente detallada por los finos grupos ópticos traseros cuyo diseño refleja el de los delanteros.

Construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de Kia, la larga distancia entre ejes del EV9 y su arquitectura completamente plana han facilitado la consecución de un generoso espacio. En formatos de seis o siete plazas, Kia ha recogido las opiniones de las familias para evaluar las configuraciones de los asientos y sus características.

El salpicadero panorámico, abierto y flotante, se extiende desde el volante hasta el centro del vehículo. Dos pantallas táctiles de 12,3 pulgadas (31 cm) y una pantalla adicional mejoran la experiencia digital. La pantalla ampliada de alta definición para los sistemas audiovisual, de navegación y telemático (AVNT) del EV9 crea una experiencia rica y envolvente.

El Kia EV9 se presentará mundialmente a finales de marzo. Durante el evento, Kia desvelará toda la información sobre el producto y lanzará la campaña mundial con el eslogan "Here to reshape the way we move" (Redefinimos la forma de movernos).



Felicitaciones a Kia porque el Niro ha sido el ganador de la elección "Mejor coche del mundo 2023" en el Women's World Car of the Year 2023 (WWCOTY). El premio se ha anunciado coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy especial no solo porque da voz a las mujeres, también por el vínculo que existe en muchos países entre el automóvil y la autonomía personal.

Antes de emitir su voto, las 63 periodistas del motor de 43 países probaron decenas de modelos y evaluaron cada detalle. En la primera ronda de votaciones, se eligieron los mejores coches de cada categoría entre un total de 59 candidatos. En la segunda ronda, estos finalistas sirvieron de base para la selección del Mejor Coche del Mundo 2023. Al final, y tras un emocionante escrutinio, la balanza se inclinó ampliamente a favor del Kia Niro.

El nuevo Niro se ha diseñado desde cero para satisfacer y superar las expectativas de los consumidores con preocupación por el medioambiente. La segunda generación del Niro ya ha logrado varios premios, entre ellos el Volante de Oro en la categoría "SUV compacto", y el primer puesto en la categoría de marcas de gran volumen de ventas en el estudio J.D. Power 2022 Electric Vehicle Experience Ownership Study.

La frase de la actriz Alexandra Paul: "Los coches que conducimos dicen mucho de nosotros".