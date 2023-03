¿Cuáles son las causas de no dormir bien? La relevancia de un buen colchón Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos un 40 % de la población alrededor del mundo sufre de trastornos del sueño y, por lo tanto, duerme mal. Aunque el problema más común es el insomnio, hay múltiples afecciones que pueden afectar el descanso, la salud y la calidad de vida de las personas. Entre estos destaca el sonambulismo y las apneas.

El National Institutes of Health (NIH) afirma que este tipo de problemas pueden alterar la capacidad intelectual, el rendimiento diario y el humor. Para resolverlo, se deben evaluar varios factores, uno de ellos es la calidad del colchón en el que se duerme. En este sentido, la empresa Morfeo ofrece colchones que ayudan a obtener un sueño reparador a diario.

¿Cuáles son las causas de dormir mal? El mal sueño es una situación que puede afectar a todas las personas sin importar su edad. Puede manifestarse como un trastorno del sueño y tener diferentes causantes. Por ejemplo, el insomnio puede producirse por ansiedad, enfermedades que causan dolor o hipertiroidismo. Por su parte, la hipersomnia puede ser causada por depresión grave, y los ronquidos por obstrucción de las vías respiratorias altas.

El mal descanso también puede originarse por factores externos. Cuando una persona se despierta por la mañana con cansancio, dolores en el cuerpo e incomodidad en general, es importante evaluar el entorno de descanso. En este sentido, uno de los factores más importantes es el colchón. Si este se encuentra vencido, deformado y con resortes que sobresalen, no será posible descansar correctamente.

¿Cómo conseguir un sueño reparador? En caso de que no existan condiciones médicas que causen dificultades para dormir, es importante mejorar el ambiente del dormitorio y los hábitos diarios para lograr un sueño reparador. Mantener una habitación organizada es importante para la salud mental. Además de mantener la cama libre de ropa sucia o elementos que no pertenecen a ese lugar, se recomienda usar ropa de cama orgánica y de algodón. Esta permite que el aire circule libremente a través del colchón, mejora la temperatura y reduce las alergias. También se recomienda que la temperatura en la habitación se mantenga entre 20 y 23 grados.

El ruido y la iluminación también deben cuidarse. Lo recomendable es dormir en silencio en una habitación oscura. Si esto no es posible, una buena opción es usar antifaz para dormir y tapones para oídos.

En lo que respecta al colchón, los expertos recomiendan acudir a empresas con reconocimiento como Morfeo. Esta compañía ofrece colchones híbridos de muelles y viscoelástica. Dichas características permiten una mejor adaptabilidad del cuerpo, mejoran la circulación sanguínea y regulan la temperatura, entre otros beneficios. Dormir sobre un Morfeo colchón de calidad puede alargar el promedio de vida, por esto, es un producto en el que merece la pena invertir.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.