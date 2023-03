¿Adiós a las plantas naturales? Descubrir por qué las plantas artificiales decorativas son la nueva tendencia en el hogar Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) A la hora de decorar espacios, las plantas son una excelente opción para crear una sensación hogareña y de calidez. Pero las mismas requieren de las condiciones ideales para su crecimiento, además de una serie de cuidados y mantenimiento que suelen ser más exigentes de lo que la mayoría de las personas puede realizar. Por ello, una gran opción para obtener los beneficios de la decoración con plantas sin invertir tiempo y energía en cuidados son las plantas artificiales, como las que ofrece jardinvertical.es.

JardinVertical.es, un e-commerce dedicado a la vegetación artificial La misión de jardinvertical.es es ofrecer las mejores soluciones posibles en decoración artificial, a los fines de ayudar a sus clientes a transformar sus espacios, ya sea que se trate de jardines, terrazas, estancias o negocios. La empresa posee quince años de experiencia en el sector, avalados por numerosos profesionales que coinciden en que lo que distingue a Jardinvertical.es no solo es la calidad y variedad de sus productos, sino también su servicio de venta y posventa.

Este e-commerce inició su recorrido ofreciendo césped artificial, como una de las empresas pioneras en este producto en España. Desde ese momento, no ha detenido su avance hasta convertirse en una de las tiendas online referentes del sector de la decoración con plantas y vegetación artificial o sintética. Hoy en día, cuenta con la mayor variedad del mercado de jardines verticales artificiales, adaptables a todo tipo de espacio según los requerimientos de cada cliente.

Por qué las plantas artificiales son tendencia en decoración del hogar La vegetación artificial decorativa aporta todo el encanto de la naturaleza, sin el mantenimiento que requieren las plantas naturales. Esto se debe a que poseen un acabado ultra realista, homogéneo, en tonos vivos y que ofrece diferentes variedades de plantas y texturas, que hacen que las plantas artificiales no se puedan distinguir de las reales. Además, son totalmente personalizables según las necesidades de cada cliente y sin importar las condiciones meteorológicas.

Asimismo, las plantas y flores artificiales se encuentran creadas para durar, fabricadas utilizando materiales de calidad y con protección contra los rayos UV, lo cual evita la decoloración y mantiene vivos los arreglos durante años. La instalación sencilla es otro motivo por el cual las plantas artificiales se han convertido en tendencia, ya que esto las vuelve fáciles de montar o desmontar según los requerimientos de cada cliente, permitiendo mantener la versatilidad en la decoración de los espacios.

Gracias a su amplio catálogo y a su compromiso con ofrecer a cada cliente la mejor atención posible, Jardinvertical.es se erige como una excelente opción a la hora de aprovechar los beneficios de las plantas artificiales, pudiendo escoger entre arreglos florales, setos, paneles, césped y una gran variedad de productos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.