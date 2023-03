Euclides Acevedo a la espera del gran elector La elección del hijo de un ex presidente causa revuelo en Paraguay Luis Agüero Wagner sábado, 18 de marzo de 2023, 09:50 h (CET) Cual nuevo heredero del Margraviato de Brandeburgo, el Ducado de Cléveris, el Condado de Marck y el Ducado de Prusia, la elección del hijo de un ex presidente causa revuelo en Paraguay.

La historia europea recuerda a Federico Guillermo I de Brandeburgo como el Gran Elector, quien con sus atributos políticos, militares y diplomáticos convirtió al ducado de Prusia en Reino e hizo de éste una gran potencia comercial.

El título político de príncipe elector o príncipe electoral (en alemán: Kurfürst) era un miembro del colegio electoral que tenía la función de elegir a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico después de Carlos V, último en ser coronado para dar paso a emperadores “electos”. En verdad estos “electores” consagrados en la Bula de Oro de 1356 se encargaban simplemente de legitimar lo que era una sucesión dinástica.

Con el paso de los siglos, el caudillismo sudamericano creó nuevas vertientes de aquel título que sirviera para nombrar y elegir emperadores en el imperio germánico del primer Carlos de España.

Un Gran Elector de una potencia sudamericana fue el líder justicialista Juan Domingo Perón quien desde el exilio sobrevivía estableciendo acuerdos, pactos y alianzas con los opositores a su figura y sus ideas, logrando influir en los resultados de todas las elecciones argentinas desde 1955 hasta su regreso definitivo en 1973.

En el vecino Paraguay, país por el cual Perón demostraba vivo interés, se extendió su ejemplo al punto que un caudillo militar paraguayo anunció que usaría su balance de poder para instalar a un vicepresidente opositor, "como Perón", y efectivamente lo consiguió. El Médico Julio César Franco logró ser electo y ejerció la vicepresidencia del Paraguay entre 2000 y 2002, cuando un General ausentado de la escena local, Lino Oviedo, instó a sus seguidores a votarlo.

Esta historia vuelve al presente debido a que algunos consideran al ex presidente Fernando Lugo como el árbitro entre las fuerzas de oposición que el 30 de abril disputarán el poder con el gobernante Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana).

Aunque Lugo declaró en TV su posición en favor del candidato Euclides Acevedo meses atrás, sufrió un grave accidente cerebro vascular que lo alejó de la política y lo llevó a internarse fuera del país. Sumidos en la incertidumbre, cuatro de los seis senadores que lo acompañan en su bancada decidieron agruparse en torno a la candidatura de Acevedo, en tanto dos de ellos se unieron al conservador Partido Liberal paraguayo.

Los que apoyan la candidatura del Partido Liberal, respaldan a uno de los senadores que votó por la destitución de Fernando Lugo en lo que fue considerado un Golpe Parlamentario o “golpe blando” llevado a cabo una década atrás. Se trata de Efrain Alegre, cuestionado por la socialdemocracia que ocupa el tercer espacio de la política paraguaya, debido a su papel en la destitución del gobierno de Lugo en aquella oportunidad.

En los últimos días, la controversia se acentuó con la aparición en la prensa argentina de un hijo de Lugo con una casaca favorable a Euclides Acevedo y su compañero de fórmula, Jorge Querey, y con fuertes declaraciones contra Alegre aunque afirmó hacerlas a título personal.

La amenaza de un desaire por parte del gran elector hizo cundir el pánico en las filas del Partido Liberal, que tiene todas sus fichas ganadoras puestas en un eventual respaldo de Lugo.

Aunque todos los indicios incluída la preferencia familiar señalan que puede frustrarse la expectativa con apenas un certero golpe de índice del Gran Elector. LAW NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Escándalo político Poesía. Cuatro décimas irónicas que retratan la actualidad de España Algunas malas noticias “El pesimista se queja del viento y el optimista espera que cambie…” La cuchara de la discordia Hemos pasado de destacar los logros de la mujer a sentir vergüenza por algunas actuaciones de unas pocas La familia de Vera reprocha la actuación del alcalde de Mislata ​Reprochan la falta de contundencia respecto a la muerte de su hija en la feria de atracciones, y que ahora sea tan contundente con el tema fallero Euclides Acevedo a la espera del gran elector La elección del hijo de un ex presidente causa revuelo en Paraguay