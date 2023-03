La ciencia aplicada a la vida de las mujeres, femtech Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 16:12 h (CET) El concepto femtech hace referencia al conjunto de herramientas, servicios, productos y soluciones tecnológicas que abordan de forma específica la salud de la mujer.

Este tipo de tecnología, a lo largo de los años, ha sido desarrollada hasta conseguir soluciones realmente útiles para la vida diaria de las mujeres, como las aplicaciones que permiten asesorarse sobre dudas que puedan surgir sobre la menopausia, la fertilidad, la lactancia, etc. o controlar cada periodo desde el móvil. Asimismo, también se han creado soluciones de atención continúa durante el embarazo, para que puedan sentirse acompañadas durante todo el proceso.

En cualquier caso, es una aportación crucial para la salud de las mujeres y, como sector económico, una industria que mueve más de 200.000 millones de dólares en la actualidad.

Una oportunidad para invertir y contribuir al desarrollo del sector femtech Actualmente, esta tecnología está en auge, además está dirigida al 50 % de la población, por lo que no solo puede representar una ayuda imprescindible para las mujeres, sino que también es una ocasión perfecta para invertir y apoyar este mercado en desarrollo.

De hecho, según la emprendedora y directora del fondo de capital de riesgo NJF Capital, Nicole Junkermann, ha afirmado que es muy importante para los inversores actuales prestar atención a este sector tecnológico. Esta conocida mujer de negocios ha invertido en una de las mayores empresas del femtech, llamada Elvie, la cual se centra únicamente en la innovación y desarrollo del sector, con una recaudación de más de 53 millones de $ en fondos.

La directora ejecutiva y cofundadora, Tania Boler, otra de las mujeres destacadas en el sector, ha afirmado que "la misión principal de la empresa es mejorar la vida de las mujeres mediante tecnología inteligente, proporcionando herramientas innovadoras que solucionen los problemas diarios de las mujeres".

Bajo esta premisa, la firma ha creado un dispositivo inteligente que permite trabajar el suelo pélvico con el fin de reforzarlo, un artículo premiado por su facilidad de uso y su avanzado sistema que permite conectarse con el smartphone, mediante bluetooth. Por otro lado, también ha lanzado al mercado uno de los sacadores de leche más silenciosos del mercado que, además de ser portátil, también es manos libres.

En cualquier caso, todos los productos de esta empresa tecnológica han sido considerados por Junkermann como herramientas que permiten devolver la autonomía y el control de su vida a las mujeres.

Un paso más cerca de la igualdad de género Proporcionar a las mujeres herramientas femtech para poder tener un control mayor de su cuerpo es un avance social relevante y un paso más hacia la justicia social. Gracias a esta, las mujeres desde jóvenes pueden disfrutar de un proceso de gestación más sencillo y controlado, de salud materna, de una menopausia más llevadera y de salud menstrual. De hecho, el concepto femtech se usó por primera vez en el 2016, cuando la emprendedora Ida Tin creó la aplicación Clue, la cual permite informarse sobre cada día del ciclo menstrual de forma personalizada, recibiendo notificaciones de cada etapa y alertas para hacer el uso correcto de los métodos anticonceptivos. Actualmente, esta cuenta con más de 8 millones de usuarios de 180 países diferentes.

En conclusión, como indica NJF Capital en su página web: "Los problemas de salud de las mujeres, como la lactancia materna y la importancia de los ejercicios del suelo pélvico, ahora no solo están a la vista, sino que se han vuelto inteligentes, gracias a empresas como Elvie."

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.