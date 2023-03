Movella se une a la plataforma de servicios de comunicación corporativa Webull para mejorar la comunicación con los accionistas Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 14:27 h (CET) Movella Holdings Inc. , proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento, ha anunciado hoy que la empresa participa activamente en la nueva plataforma de servicios de comunicaciones corporativas Webull Movella comenzó recientemente a cotizar sus acciones ordinarias y warrants en el Nasdaq Global Market con los símbolos "MVLA" y "MVLAW", respectivamente, el 13 de febrero de 2023, tras su exitosa fusión con Pathfinder Acquisition Corp. ("Pathfinder"), una sociedad de adquisiciones con fines especiales.

El portal de Movella en la plataforma Webull proporciona a la empresa una línea directa de comunicación con los accionistas y los inversores potenciales mediante un foro y notificaciones instantáneas sobre Movella. El contenido incluirá noticias sobre la empresa y sus productos, historias de clientes e información para inversores. Además, el portal también permite a los usuarios de Webull formular preguntas directamente y recibir respuestas del equipo directivo de Movella. Estas preguntas se generan en un foro de otros usuarios afines que permite la interacción y la priorización de las preguntas a responder.

"Estamos muy contentos de ser un participante activo en la plataforma Webull como un canal adicional para la comunicación con los accionistas y el compromiso de los inversores", dijo Steve Smith, CFO de Movella. "En el mercado actual, creemos que las personas son una parte crítica y creciente del ecosistema de inversión, y es esencial que nos conectemos con ellos en una plataforma de tecnología móvil que proporciona información instantánea y transparencia."

Mantenerse al día de las últimas novedades de la empresa siguiendo a Movella en WeBull y activa las "Alertas" para no perderte ninguna publicación. https://www.webull.com/quote/nasdaq-mvla

Acerca de Movella Holdings Inc.

Movella es un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento. Movella sirve a los mercados del entretenimiento, la salud y el deporte, y la automatización y la movilidad. Nuestras innovaciones permiten a los clientes capitalizar el valor del movimiento transformando los datos en información significativa y práctica. En colaboración con marcas líderes mundiales como Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens y más de 500 organizaciones deportivas, Movella está creando resultados extraordinarios que hacen avanzar a la humanidad.

Para obtener más información, visitar www.movella.com.

