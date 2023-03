Mantenimiento informático empresarial ¿Qué es y por qué importante? Por LQN Soluciones Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 14:16 h (CET) Elegir una empresa de mantenimiento informático es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar para una empresa En comparación con hace unas décadas, ya no basta con que las empresas se centren exclusivamente en estrategias empresariales aisladas. Ahora, si desean crecer, también deben tener un ojo puesto en sus estrategias de TI. Aquí es donde entran en juego las empresas de mantenimiento informático.

¿Qué es una empresa de mantenimiento informático?

También conocida como proveedores de servicios de gestión de tecnologías de la información (TI), una empresa de mantenimiento informático para empresas está formada por especialistas profesionales en TI.

"Los técnicos informáticos proporcionan a las empresas orientación y gestión expertas para una amplia variedad de necesidades informáticas".

Una empresa de mantenimiento informático ofrece servicios de soporte y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos, incluyendo la reparación de hardware y software, la configuración de redes, la eliminación de virus y malware, la recuperación de datos, el mantenimiento preventivo, la actualización de sistemas operativos, asistencia técnica, etc.

Las empresas de mantenimiento informático pueden ofrecer sus servicios a una amplia gama de clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, así como a particulares que requieran asistencia técnica para sus dispositivos personales.

También pueden ofrecer servicios de consultoría y asesoramiento en tecnología, ayudando a sus clientes a seleccionar los equipos y los sistemas informáticos que mejor se adapten a sus necesidades y presupuestos.

¿Qué ofrecen las empresas de mantenimiento informático?

Contratar a una empresa de mantenimiento informático ofrece muchas ventajas y garantías de que sus servicios informáticos se mantendrán sin tener que contratar, pagar y gestionar a un técnico internamente.

Según, Infloblog, las empresas de mantenimiento informático trabajan de dos maneras: "resolviendo problemas inmediatos y aplicando medidas preventivas para interceptar posibles problemas informáticos antes de que se produzcan".

Algunas de los servicios más comunes que realizan estas empresas son:

- Mantenimiento preventivo

Las empresas de mantenimiento informático realizan actividades periódicas para prevenir fallos y problemas en los equipos, como la limpieza de los componentes, la actualización de software y el monitoreo del rendimiento del sistema.

- Reparación de hardware

Cuando un componente del equipo informático falla, las empresas de mantenimiento informático pueden repararlo o reemplazarlo por uno nuevo.

- Reparación de software

Si un programa o sistema operativo no funciona correctamente, las empresas de mantenimiento informático pueden realizar reparaciones o reinstalaciones para corregir el problema.

- Soporte técnico

Las empresas de mantenimiento informático ofrecen asistencia técnica y soporte para responder a preguntas, solucionar problemas y proporcionar orientación en relación con el uso de equipos y software.

- Seguridad informática

Las empresas de mantenimiento informático ofrecen servicios de seguridad informática para proteger los equipos y sistemas de sus clientes contra amenazas externas, como virus, malware y ataques cibernéticos.

- Servicios de copia de seguridad y recuperación de datos

Las empresas de mantenimiento informático ofrecen servicios de copia de seguridad para proteger los datos de sus clientes y servicios de recuperación de datos en caso de pérdida o daño de la información.

- Servicios de red

Instalar, configurar y gestionar la red de una empresa es una parte fundamental de las operaciones de la mayoría de las empresas.

Estas operaciones constituyen una gran parte del trabajo realizado por las empresas de mantenimiento informático. Una red bien diseñada permite acceder a los datos desde todos los puestos de trabajo autorizados de una empresa.

La red puede supervisarse a distancia las 24 horas del día para mantenerla operativa y optimizar el tiempo de actividad y la eficiencia de la red.

- Coordinación de servicios de apoyo

Toda empresa estructurada a lo largo del tiempo tiene que gestionar una variedad de máquinas diferentes: servidores, servicios de software y hardware informático, clientes de correo electrónico, software de gestión, archivos en la nube y diversos servicios útiles.

Una empresa de mantenimiento informático coordina a todos los proveedores y gestores implicados, trabajando mano a mano con la empresa para encargarse de la correcta instalación y gestión de los servicios necesarios.

¿Cómo funciona la contratación de una empresa de mantenimiento informático?

Una vez elegida la empresa de mantenimiento informático con la que desea trabajar, deberá seleccionar el paquete de servicios más adecuado para su empresa.

Los especialistas técnicos en informática le ayudarán a elegir qué servicios pueden beneficiar más a su empresa y a crear la estrategia de TI más adecuada.

Sin embargo, en general, el proceso de contratación puede incluir los siguientes pasos:

- Identificar las necesidades de mantenimiento informático de su empresa

Lo primero es evaluar las necesidades de mantenimiento informático de su empresa. Esto puede incluir la identificación de problemas existentes, la evaluación del rendimiento de los equipos informáticos, la revisión de la seguridad, etc.

- Búsqueda y selección de empresas de mantenimiento informático

Después de identificar las necesidades de mantenimiento informático, se procede a buscar y seleccionar las empresas de mantenimiento informático que ofrezcan los servicios necesarios para su empresa.

- Solicitar presupuestos

Una vez seleccionadas algunas empresas, se solicitan varios presupuestos detallados de los servicios que ofrecen, los precios y las condiciones de pago.

- Evaluación de los presupuestos

Es importante evaluar los presupuestos recibidos para asegurarse de que cumple con las necesidades de mantenimiento de su empresa y que el precio es justo y competitivo.

- Contratación

Si el presupuesto es satisfactorio, se puede proceder a la contratación de la empresa de mantenimiento informático, lo que puede incluir la firma del contrato de servicios.

- Planificación y ejecución de los servicios

Una vez contratada la empresa de mantenimiento informático, es necesario planificar y coordinar la ejecución de los servicios informáticos necesarios para su empresa.

Es importante tener en cuenta que la contratación de una empresa de mantenimiento informático no debe ser vista como una solución única y permanente, sino más bien como una relación a largo plazo.

Es necesario mantener una comunicación constante y clara con los técnicos informáticos para asegurarse de que se cumplen las necesidades de mantenimiento y que se mantienen actualizados en cuanto a los nuevos desarrollos y tendencias tecnológicas.

