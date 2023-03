Conducir sin seguro ¿Cuáles son las consecuencias? Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 13:25 h (CET) Por ley, tener seguro de coches y motos es obligatorio en España, aunque se tenga el vehículo guardado en un garaje y nunca salga a la calle. Siempre que el coche o la moto no haya sido dado de baja en tráfico, debe contar, al menos, con una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños causados a un tercero. Aun así, muchos se arriesgan a conducir sin seguro, sin tener en cuenta todas las graves consecuencias que puede tener hacer esto.

inXur, la correduría online informa sobre las duras consecuencias que puede tener circular sin seguro para el patrimonio de una persona. Una vez más, inXur es la guía en la jungla de los seguros para muchos usuarios que desconocen cómo gestionarse en el difícil mundo de los seguros.

Consecuencias de circular sin seguro Detectar un seguro sin coche es hoy en día muy fácil. Las autoridades pueden saber en el momento, consultando el fichero FIVA (Fichero Informático de Vehículos Asegurados) sin un vehículo tiene seguro o no. La DGT usa además cámaras de tráfico y radares que comprueban de forma automática si un vehículo está asegurado y consta en el FIVA.

Incumplir la ley y conducir el coche sin tenerlo asegurado conlleva diversas consecuencias, todas ellas negativas, pero algunas de ellas especialmente graves.

Si la policía o la Guardia Civil para un vehículo sin seguro Lo primero que harán es imponer una multa administrativa. Dependiendo de las circunstancias, la multa será de 601 a 3.005 €.

Inmediatamente después, inmovilizarán el coche o lo enviarán a un depósito. El coche permanecerá inmovilizado durante un mes si es la primera vez que es multado por ir sin seguro o durante tres meses si es reincidente. Para poder sacar el coche hay que acreditar tener un seguro en regla y una póliza activa y además pagar los gastos de desprecinto o depósito.

El vehículo sin seguro sufre un accidente Los siniestros no son baratos, reparar un coche accidentado puede costar varios miles de euros y en el caso de que sus ocupantes sufran lesiones podrían llegar a cientos de miles. Conducir sin seguro implica arriesgarse a tener que pagar todas esas facturas por importes muy altos. Solo hay que recordar que las cifras aseguradas en la Responsabilidad Civil de un seguro de coche son de 70 millones de euros para daños personales (lesiones) y 15 millones de euros para daños sobre bienes.

El Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo del Estado que se hace cargo de las indemnizaciones por accidentes si el vehículo culpable no tiene seguro. Abonará el importe del siniestro al contrario, pero ejercerá derecho de repetición sobre el propietario del coche. Esto quiere decir que el Consorcio únicamente adelanta la indemnización, el propietario del coche tendrá que pagar hasta el último euro de la cantidad total pagada por el Consorcio. Para ello, el Consorcio actuará contra los bienes de esa persona y en caso de no ser suficientes le podrá ser embargada la nómina.

Tanto los daños del vehículo sin seguro como los daños personales de su conductor no están cubiertos por el Consorcio. Los costes de la reparación del vehículo sin seguro y de las facturas médicas del conductor las tendrá que pagar la persona responsable de conducir sin seguro.

Circular sin seguro por ahorrarse algo de dinero, puede salir muy caro. Es una forma rápida de hipotecar el futuro financiero de una persona durante toda su vida por ahorrar unos pocos euros. El seguro obligatorio de Responsabilidad Civil para terceros, que es el más básico, frecuentemente es mucho más barato de lo que se piensa y no merece la pena arriesgarse a tener que pagar las consecuencias económicas de un accidente toda la vida, que puede dejar sin bienes y con la nómina embargada de por vida.

El seguro mínimo que debe tener un vehículo El Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre, obliga a que todos los vehículos tengan un seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra un mínimo de 70 millones de euros en accidentes a personas y 15 millones de euros en daños materiales (sobre las cosas).

Un seguro básico, que cubra la Responsabilidad Civil, hoy en día no es caro. Y, de hecho, lo es mucho menos que lo que se pagaba hace años.

En inXur, los usuarios pueden encontrar online el seguro que necesitan para el coche, en tan solo 60 segundos. Como siempre, inXur presta un servicio completo al cliente totalmente gratis, antes y después de contratar. Trabajan con más de 30 aseguradoras para ofrecer a sus clientes las ofertas más personalizadas y completas.

El soporte de inXur se mantiene durante la contratación y a lo largo de toda la vida de la póliza. Se encargan de todos los trámites y reclamaciones, con el compromiso de resolver dudas y dar siempre soluciones a las cuestiones que planteen los asegurados. El cliente estará en todo momento acompañado y asesorado por inXur, que explica al cliente todos los procesos de manera clara, haciendo fácil los ya de por sí complejos seguros. Algo que ni las aseguradoras ni los comparadores son capaces de hacer, convirtiéndose en un servicio diferencial, completo y gratuito para sus clientes.

El cliente podrá contactar al equipo humano de inXur de la manera que prefiera: por teléfono, WhatsApp o gestionar sus pólizas online. Más de 400.000 clientes satisfechos ya confían en inXur.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estrategia de posicionamiento para los artistas que brinda 1819 Art Gallery Dr. Miguel Romero ayuda a tratar lesiones en el hombro Nasodren® permite aliviar la sinusitis crónica durante los meses más fríos Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel ya está abierto Desarrollo e-commerce B2B / B2C con inteligencia artificial para negocios, de la mano de Pasarelas de Pagos