La importancia de la elección de los materiales cuando se va a realizar una construcción tanto de obra pública, civil o privada Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 10:31 h (CET) La elección de los diferentes materiales marca un punto de inflexión en la construcción, según Grupo Pazos Cuando se piensa en los materiales para una obra, se busca que sea duradera y que tenga buen mantenimiento. Pero además, se habla mucho de sostenibilidad y cuando se oye la palabra obra, se relaciona directamente con este concepto.

Que sea sostenible significa que se construya con materiales y procesos que causan un bajo impacto medioambiental. También, que se tengan en cuenta las condiciones del lugar de la construcción, que se ahorren recursos y que se garantice el bienestar de las personas que vayan a hacer uso de ella.

Para cualquier tipo de obra, bien sea obra pública, obra civil u obra privada… o bien se trate de una rehabilitación o de una obra nueva, la elección de los diferentes materiales marcará un punto de inflexión en la construcción.

En Grupo Pazos se trabaja principalmente la madera y el granito y siempre dicen a sus clientes: "Hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de elegir los materiales, no solo la estética".

Por ejemplo, si la casa va a estar en una zona de mucha lluvia, o, por el contrario, en zona de montaña y puede nevar, o si está cerca del mar. Son cuestiones que parecen obvias, pero que a veces, por desconocimiento, no se tienen en cuenta y no se eligen los materiales adecuados para cada una.

El granito para la construcción

En Grupo Pazos trabajan el granito para la construcción desde 1994. Se encargan de la elaboración y del montaje, tanto para el interior como para el exterior de edificios.

Al colaborar con diferentes canteras gallegas, tienen una amplia variedad de granitos disponibles. Se lo piden para revestimiento de fachadas exteriores, para escaleras, para cocinas, para barbacoas, para columnas y hasta para los bancos urbanos.

El granito es una roca que resiste muy bien a las altas temperaturas que hay en los meses más cálidos, así como las lluvias y temperaturas gélidas del invierno, siendo un buen material para muchos tipos de clima.

La madera para la construcción de obra

La madera es también un material ecológico y natural muy utilizado para la construcción. Lo mismo que el granito, es versátil y se emplea tanto en el interior como en el exterior de edificios.

En Grupo Pazos trabajan la madera desde hace más de 60 años: la tala, el aserrado, el montaje de productos madereros les ha convertido en uno de los principales fabricantes de mobiliario urbano del país.

Elegir los materiales y unirse a las tendencias en construcción de viviendas requiere sin duda la ayuda de profesionales con experiencia.

Tanto un edificio de obra pública que se va a destinar a biblioteca, como un hospital o centro médico o simplemente la remodelación de un hórreo, se requieren unos materiales de construcción específicos.

Para más información se puede visitar su web: www.grupopazos.es

