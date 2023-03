Socks Market pone a disposición calcetines para que no huelan los pies Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Es común que haya sudor en los pies después de hacer ejercicio físico o de una jornada completa con los calcetines puestos.

Por lo general, esto viene acompañado de un olor desagradable que se manifiesta con menor o mayor intensidad, dependiendo de factores como las características de la piel de cada persona o la estación del año, entre otros.

Ahora bien, para solucionar este problema la tienda multimarca Socks Market ofrece una nueva línea de calcetines para que no huelan los pies. Los mismos son de estilo deportivo y han sido confeccionados por la marca SK8DOIT. El diseño de este producto sigue la estética old school, comúnmente asociada a la práctica del skate y que hoy en día ha vuelto a estar en tendencia.

Socks Market ofrece el tratamiento especial de los calcetines para que no huelan los pies El secreto de estos calcetines es el tratamiento especial denominado Bac-Pure que, entre otros beneficios, previene la formación de hongos y patologías como el pie de atleta. La sustancia activa que permite disfrutar de estas ventajas ha sido aprobada por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) de Estados Unidos y registrada por el reglamento REACH (Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) de la Comunidad Europea. No contiene sustancias tóxicas ni iones metálicos.

Además, Bac-Pure ha sido probada contra distintos microorganismos ofreciendo excelentes resultados en la eliminación de bacterias y hongos. Para ello, el principio activo de cloruro de benzalconio se ancla en las fibras de distintos tipos de tejido. En particular, los calcetines que contienen este tratamiento cuentan con propiedades antivirus y antimicrobianas, además de detener a las bacterias, hongos y el moho que provoca olores desagradables.

Por otra parte, este tratamiento conserva la eficacia durante alrededor de 100 lavados. Entonces, no solo provoca que los calcetines sean más frescos e higiénicos, sino que también los hace más duraderos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba la tecnología innovadora de estos calcetines La tecnología Bac-Pure presente en los calcetines que vende Socks Market es totalmente segura y ha sido aprobada por la OMS y por el Ministerio de Sanidad español. Esto se debe a que sus funciones han sido demostradas en distintos estudios de laboratorio.

A su vez, su eficacia se debe a un método innovador que ha permitido enganchar el tratamiento de manera permanente a las fibras textiles. Este ya ha sido registrado en 147 países. Esta tecnología se emplea, por ejemplo, para la prevención de infecciones intrahospitalarias.

Los calcetines para que no huelan los pies disponibles en Socks Market no solo cuentan con tecnología de avanzada, sino que también han sido diseñados siguiendo un estilo atractivo y que está en tendencia. Con ellos el sudor y los malos olores en los pies pueden dejar de ser un problema.

