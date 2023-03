En qué consiste la Neuropublicidad Límbica, de la mano de Projects Full Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) La idea de que si una empresa no tiene presencia y visibilidad en internet no existe gana cada vez más fuerza. Diversas investigaciones han constatado que más del 80% de los usuarios efectúa la búsqueda de productos y servicios por internet, por lo que mantenerse activos en este ámbito resulta esencial para negocios de distintos sectores.

Para los especialistas, las empresas quieren clientes, pero no invierten en ello. Los expertos señalan que las compañías tienden a invertir miles de euros en un negocio, sin tener un sistema de venta digital que les ayude a atraer clientes de una forma efectiva para recuperar la inversión. Este error puede afectar directamente el crecimiento y la rentabilidad de un negocio.

Projects Full, una agencia de marketing digital, se ha enfocado en ofrecer soluciones integrales orientadas a identificar los puntos fuertes de cada negocio, para luego crear un sistema 100 % automático de ventas que ayude a generar clientes online a través de la Neuropublicidad Límbica.

¿En qué consiste la Neuropublicidad Límbica? Se trata de una técnica publicitaria que se basa en la comprensión de las emociones en el cerebro humano. Utiliza conocimientos de la neurociencia y la psicología para crear anuncios y mensajes de marketing que apelan directamente a las emociones de los consumidores.

La idea de la Neuropublicidad Límbica es que las emociones son la principal fuerza impulsora detrás de las decisiones de compra de los consumidores. Los estudios han demostrado que las personas toman decisiones de compra basadas en sus emociones y luego justifican esas decisiones con la lógica.

La implementación de esta técnica puede contribuir a generar un mayor impacto emocional en los consumidores, a la vez que puede tener mayor efectividad en comparación con los anuncios que únicamente presentan información racional. Por otra parte, este tipo de publicidad también puede contribuir a mejorar la segmentación de la audiencia y mejorar la fidelización de los clientes actuales.

¿Cómo lograr atraer más clientes con la Neuropublicidad Límbica? La identificación de las emociones claves, así como el uso de imágenes impactantes, contar una historia y utilizar elementos visuales y auditivos adecuados para cada anuncio son algunos de los aspectos claves a considerar a la hora de usar la Neuropublicidad Límbica para atraer más clientes. No obstante, este proceso requiere de conocimientos específicos de la materia, por lo que consultar con profesionales especializados en este ámbito es clave, siendo especialmente útil para negocios en la industria estética y de belleza.

En ese sentido, Projects Full se ha enfocado en cambiar la perspectiva de que las empresas quieren clientes, pero no invierten en ello, ofreciendo la oportunidad de alcanzar sus objetivos comerciales y mejorar su rentabilidad mediante la creación de estrategias de ventas ajustadas a cada tipo de negocio.

A través de su página web, los especialistas de esta agencia, comparten en un vídeo gratuito algunas técnicas de cómo funciona la Neuropublicidad Límbica y la mejor forma de generar clientes online de forma efectiva.

