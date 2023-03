Especialistas en terapia de pareja en Centre Sukha, centro de psicología, nutrición y fisioterapia Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) A menudo, en la pareja pueden surgir problemas u obstáculos a partir de situaciones interiores o exteriores, como el entorno social, las condiciones de un país, o el trabajo, entre otros.

Cuando estos conflictos aparecen resulta indispensable tratarlos con expertos en terapia de pareja que vean la situación desde un punto de vista neutral, analicen e identifiquen los orígenes de los problemas y propongan soluciones.

En la práctica clínica, se observa un aumento significativo de la demanda de terapia de pareja después de la pandemia. Esto es así, ya que el COVID y el confinamiento han cambiado nuestras vidas en general, y esto ha afectado a las relaciones de pareja.

La directora de Centre Sukha, Esther Boada, comenta que uno de los motivos principales parece ser la convivencia forzosa a lo largo de tanto tiempo seguido. "Muchas personas evitaban el conflicto, o incluso, simplemente hablar con la pareja de algunos temas. No se había trabajado la comunicación en la pareja y el confinamiento abrió la caja de Pandora mostrando situaciones que antes no se habían querido ver".

Esto es lo que ofrece Centre Sukha, centro de psicología, nutrición y fisioterapia que cuenta con especialistas en terapia de pareja para la resolución de las diversas situaciones mencionadas.

Centro de psicología especializado en terapia de pareja Centre Psicològic Sukha es un centro de psicología que cuenta con una serie de servicios profesionales, entre los cuales destaca la terapia de pareja. Este servicio está pensado para ayudar a las personas con sus problemas de pareja.

El objetivo de este centro y su equipo como especialistas en el área es atender cada una de las necesidades de los involucrados, así como sus metas como pareja a corto y largo plazo. De igual forma, estos buscan restaurar o dar mejoría a la calidad de la relación para que la pareja pueda disfrutar de una convivencia sana, satisfactoria y amorosa.

Para lograr un bienestar pleno en la pareja, los psicólogos de Centre Sukha dibujan junto a los pacientes un mapa de ruta que sirve como guía para alcanzar los objetivos presentados. Esta ruta parte del conflicto actual, las emociones, el apoyo, el cariño y otros factores. Además, dicha ruta tiene en cuenta las creencias individuales y compartidas, expectativas, historia de la relación y los momentos únicos vividos.

Ventajas de la terapia de pareja La terapia de pareja ayuda a los involucrados a conocer mejor a su novio/a o esposo/a. Aunque muchos consideran que conocen completamente a su pareja, la realidad es que siempre existen pensamientos o actitudes que pasan desapercibidas y que pueden conocerse en medio de una terapia.

Además, en este tipo de actividades psicológicas, las personas también aprenden mucho sobre sí mismos. La razón de esto es que en las terapias de pareja se busca no solo comprender al otro, sino además trabajar el área personal para comprender y solucionar mejor el conflicto.

Por otra parte, los terapeutas ayudan a las personas a construir objetivos en común y un proyecto de vida que les permita lograr sus metas. La terapia también es útil para aprender a ver otros puntos de vista sobre las actitudes de la pareja, mejorar la manera de comunicar, identificar falencias y tomar responsabilidad de los errores propios.

El centro de psicología Centre Sukha ayuda a las parejas a tener mayor calma y estabilidad. Este centro recomienda a las personas acudir a este tipo de terapias tanto en las mayores adversidades como en momentos en que puede parecer útil fortalecer la relación y las metas en conjunto.

