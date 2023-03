Crear una empresa para importar frutas y verduras de la mano de Creación Empresa Madrid Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Uno de los modelos de negocio que más se ha desarrollado en los últimos años en España es el de importar frutas y verduras.

Su auge puede explicarse por diversos motivos. Entre estos, destacan: la conciencia ambiental (son alimentos saludables y amigables con el planeta), los buenos resultados económicos y las posibilidades de expansión, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional, sin demasiadas restricciones.

Está claro que para montar este tipo de empresa es necesario cumplir con una serie de requisitos. Desde Creación Empresa Madrid ofrecen una guía completa que resulta clave para evitar errores en el momento del lanzamiento.

¿Cuáles son los requisitos que se solicitan para importar frutas y verduras desde España? Uno de los requisitos para importar frutas y verduras desde España consiste en solicitar el nombre de la compañía a través de un formulario de solicitud de inscripción que luego se envía al Registro Mercantil Central.

Tras haber obtenido el nombre, el siguiente objetivo es visitar una entidad financiera para realizar un aporte de capital social de 3.000 euros (como mínimo esta cantidad). Este capital social corresponde a una condición de la sociedad limitada. Si el propietario del proyecto no cuenta con dinero para el capital social, también puede utilizar bienes, equipos o mobiliario, con la única salvedad de que estos elementos alcancen el mínimo de 3.000 euros.

Otra exigencia importante es adquirir el número de identificación fiscal. Cada empresa española tiene la obligación de registrar su NIF en la Agencia Tributaria de España. Este número se utiliza como código de identificación para abrir cuentas bancarias, solicitar permisos y licencias, contratar empleados, y hacer negocios dentro del país.

El registro del nombre, el NIF y el aporte de un capital social de 3.000 euros son requisitos que deben respetarse para crear una empresa que permita importar frutas y verduras desde España.

Las empresas de importación de frutas y verduras deben contar con los números EORI y ROI El número EORI (número de identificación de operador económico) es también un paso obligatorio para poder importar o exportar mercancías. Este código de identificación debe declararse en la aduana para realizar las operaciones con otros países sin dificultades legales.

Sin el registro EORI, los despachos aduaneros no se pueden ejecutar en ningún puerto o aeropuerto. Su tramitación se efectúa a través del sitio web de Hacienda.

Si bien el número ROI (registro de operadores intracomunitarios) no es obligatorio para las autoridades aduaneras, sí lo es para las autoridades fiscales. Con el registro de operadores intracomunitarios, se logra evitar el IVA que cobra el proveedor. Su tramitación es a través de la Agencia Tributaria, completando un formulario de solicitud.

Crear una empresa para importar frutas y verduras en España puede llegar a ser un proceso difícil para quienes no cuentan con experiencia. Por eso, desde Creación Empresa Madrid buscan minimizar los errores a través de un servicio integral de asesoría y un equipo de especialistas.

