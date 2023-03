Los beneficios de los abdominales hipopresivos, con Manel Pardo Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Después del embarazo y el parto, el cuerpo de las madres debe adaptarse a una nueva vida que, además de incluir el cuidado de un bebé, conlleva retos y cambios físicos.

Entre ellos, destaca recuperar su suelo pélvico, corregir su abdomen y postura. Si el parto no tuvo mayores complicaciones, los expertos recomiendan retomar las actividades físicas progresivamente después de la cuarentena. En este sentido, se deben realizar ejercicios leves como los abdominales hipopresivos. Este método creado por Marcel Caufriez, doctor belga especializado en Ciencias de la Motricidad y Rehabilitación, otorga diversos beneficios. Además, es dictado en ciertas zonas de España por un entrenador personal en Sant Cugat Del Vallès como Manel Pardo.

¿Por qué realizar los abdominales hipopresivos? Los abdominales tradicionales no son buenos para recuperar el suelo pélvico tras el parto. Además, agravan los prolapsos, la incontinencia urinaria y la diástasis. Por esta razón, se recomiendan los abdominales hipopresivos, los cuales aportan soluciones efectivas al cuerpo de una madre. Una de ellas, es la recuperación de la postura, que se logra reposicionando el eje de gravedad hacia delante. Esto permite disminuir las curvas lumbares y ayuda a que la madre esté más cómoda en su propio cuerpo. También es la técnica de recuperación posparto más efectiva que hay hoy en día.

Con la corrección de la postura también se logra la disminución del perímetro abdominal. Esto quiere decir que se recupera poco a poco la forma del abdomen, además, se reducen y previenen dolores de espalda.

Por otro lado, durante el embarazo, los músculos del abdomen se separan, lo que provoca diástasis, formación de hernias e incontinencia. Con los abdominales hipopresivos es posible recuperar la forma que los abdominales solían tener. Esto no solo elimina los problemas antes mencionados, sino que ayuda a recuperar las relaciones íntimas.

En las mujeres que no han pasado por un embarazo, este tipo de ejercicios puede disminuir la medida de la cintura y propiciar la pérdida de peso, así como mejorar la postura y fortalecer los músculos.

¿Cuándo acudir a un especialista? Tras el parto, el cuerpo de las mujeres se encuentra muy sensible. Por ello, es necesario cumplir con el reposo correspondiente. No todos los casos son iguales, ya que algunas mujeres experimentan partos naturales, mientras que a otras deben aplicarles la cesárea. Además, en algunas ocasiones, hay complicaciones específicas. Por esta razón, es importante que los especialistas indiquen el descanso apropiado según cada caso y el ritmo de los ejercicios posparto.

Si la mujer recibe el alta médica para ejercitarse, debe comenzar por actividades simples y estáticas como los ejercicios Kegel, el yoga, la inclinación pélvica y los abdominales hipopresivos.

En este sentido, el entrenador personal a domicilio, Manel Pardo, ofrece sus servicios como entrenador personal en Sant Cugat Del Vallès. Se trata de un Instructor Oficial del Método Hipopresivo, formado en Only about Women Academy (OWA) en Entrenamiento para la Mujer. Sus programas de ejercicios pueden realizarse antes, durante y después del embarazo.

La vida materna es una bonita experiencia que puede mejorar con ayuda de la actividad física correcta.

