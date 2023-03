La medicina estética y la búsqueda del resultado más natural en el Hospital de la Reina

Hoy en día, la medicina estética ofrece una gran cantidad de tratamientos y cirugías a las personas que buscan mejorar su aspecto físico. En particular, en la Unidad de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora del Hospital de la Reina cuentan con los últimos avances tecnológicos y un equipo de profesionales con formación y experiencia.

Además, esta unidad de estética Ponferrada ha desarrollado un programa pionero de Medicina Antienvejecimiento para que sus pacientes puedan disfrutar de una vida más sana y de mayor calidad, retrasando el deterioro natural del cuerpo. En todos los casos, el compromiso que asumen estos profesionales es conseguir una mejoría estética cuidando la salud.

La aplicación de botox es uno de los tratamientos que realiza la Unidad de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora del Hospital de la Reina Uno de los tratamientos más demandados en medicina estética es la aplicación de toxina botulínica. Según explican los profesionales de esta unidad de estética en Ponferrada, el nombre botox corresponde a una marca. A su vez, en España hay tres marcas aceptadas de este producto que resultan de características similares. Además, este grupo de expertos aclara que el objetivo de estas aplicaciones es relajar los músculos, ya que no se trata de un relleno.

Por lo tanto, su efecto atenúa o elimina las arrugas en distintas partes del rostro, pero no aporta un mayor volumen. Después de la aplicación, el efecto se empieza a notar a partir del cuarto o quinto día. A su vez, el máximo efecto se alcanza a los 15 días, cuando los profesionales de la Unidad de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora del Hospital de la Reina realizan una revisión a modo de control.

Como la toxina botulínica elimina las arrugas, la piel se ve más lisa y brillante. Además, la duración de este efecto perdura por entre 3 y 6 meses. Durante este período no solo es posible disfrutar de un mejor aspecto físico en el rostro, sino que también se detiene el avance de las arrugas. Los profesionales de este hospital señalan que es importante aclarar que las personas que no vuelven a aplicarse este producto no empeoran sus arrugas.

El aumento de labios es otro tratamiento de gran demanda Debido a los avances tecnológicos y las técnicas actuales, a día de hoy es posible rediseñar por completo los labios. En este sentido, se puede aumentar el volumen, redefinir contornos y corregir asimetrías. Otra opción es hacer un tratamiento de hidratación para que se vean más sanos. Todo esto puede lograrse en una sola sesión.

La Unidad de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora del Hospital de la Reina es uno de los mejores centros de estética de Ponferrada, ya que cuenta con las últimas tecnologías disponibles y un equipo de profesionales expertos que siempre busca una solución adaptada a las necesidades de cada paciente.