L'Almozara Can Bosc habla del nuevo curso de educación canina entre semana a partir del lunes 13 de marzo Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 21:29 h (CET) Tener un perro como mascota puede ser beneficioso para las personas, no solo a nivel emocional, puesto que permiten reducir el estrés y la sensación de soledad, sino también en lo relacionado a la salud física.

Sin embargo, es necesario crear un vínculo de comunicación efectivo con el animal para lograr compartir cosas juntos. Para ello, el club canino L’Almozara Can Bosc ofrece la posibilidad de realizar su nuevo curso de "educació canina" entre semana a partir del lunes 13 de marzo en sus instalaciones, con el objetivo de enseñar las herramientas necesarias para establecer un feedback real con las mascotas.

La importancia de aprender a vincularse con un perro La alimentación, el ejercicio y los cuidados veterinarios son algunos de los factores más importantes para garantizar una buena calidad de vida a un perro. No obstante, es fundamental la educación canina para establecer un vínculo entre el guía y la mascota, ya que permitirá aumentar la confianza del animal con la persona.

En este sentido, en orden de cuidar la salud mental y física del perro, es imprescindible encontrar una actividad en la que se sienta realizado, manteniendo una vida activa para mejorar sus habilidades cognitivas y sociales. Para dicho fin, el club canino L’Almozara Can Bosc lleva más de 30 años ayudando a las personas a disfrutar de un perro equilibrado, gracias al trabajo de su equipo de profesionales que se encarga de brindar supervisión de forma personalizada, en un entorno inigualable.

Curso de educación canina, en L’Almozara Can Bosc Ubicado en el corazón del bosque del Maresme, a solo 12 minutos del mar Mediterráneo, L’Almozara Can Bosc pone a disposición sus 35.000 metros cuadrados de terreno para que los amantes de los perros puedan realizar el nuevo curso de educación canina a partir del próximo 13 de marzo, entre semana. Esta formación se impartirá entre semana y hará hincapié en la importancia del juego en la educación, enseñando distintos tipos de llamadas divertidas y realizando trabajos con targets. De este modo, los perros podrán aprender a caminar con la correa, además de conseguir el estado de permanencia y realizar distintas posiciones.

A su vez, este curso de educación canina permite crear un diario de trabajo y preparar a las mascotas para el test de sociabilidad, con un seguimiento online de los especialistas del club.

Por tanto, quienes busquen una educación canina diferente, creando un vínculo verdadero con el perro para disfrutar la vida juntos, pueden acceder a la web de L’Almozara Can Bosc y apuntarse a este curso.

