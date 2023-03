Los proyectos de ITSM de Inlogiq se basan en la automatización y la colaboración Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 20:24 h (CET) En la era digital actual, las empresas dependen cada vez más de la tecnología de la información para llevar a cabo sus operaciones y mantener una ventaja competitiva.

La gestión efectiva de IT es fundamental para garantizar que las organizaciones aprovechen al máximo su inversión en tecnología y maximicen su eficiencia operativa.

Por ello, las organizaciones buscan cada vez más soluciones de gestión de ITSM (IT Service Management), para asegurarse de que sus sistemas y procesos estén optimizados y actualizados. Inlogiq es especialista en ITSM y ofrece soluciones personalizadas y eficientes para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Servicios completos y de alta calidad Inlogiq es una empresa especialista en gestión de servicios empresariales centrada en la transformación digital. Su enfoque completo de servicio ayuda a las empresas a maximizar su ROI, acelerar la obtención de ingresos y permitir la innovación y mejora continua. Como partner especializado en ITSM de Atlassian, Inlogiq ha demostrado un profundo conocimiento, amplia experiencia y entrega consistente de servicios de alta calidad para optimizar la satisfacción del cliente y los resultados.

Su enfoque de gestión de procesos y proyectos basado en metodologías agile, ITIL, SAFe, DevOps y/o ITSM le permite ayudar a los líderes tecnológicos de las empresas en el desafío de modernizar y digitalizar sus procesos. Érika Duarte, CEO de Inlogiq, ha señalado que su especialización ITSM es el reconocimiento de la efectividad implementada en esta área con cada uno de sus clientes. La empresa ha demostrado su capacidad para aplicar principios de gestión de servicios basados en ITIL y aumentar la satisfacción y la rentabilidad de los clientes. Además, su enfoque de servicio completo les permite ayudar a los equipos de desarrollo, operaciones de IT y negocio a trabajar juntos de manera eficaz.

Proyectos ágiles para la transformación digital de empresas, con Inlogiq Inlogiq se especializa en proyectos ágiles con un enfoque en la colaboración y automatización, asegurando la calidad del ciclo de desarrollo del software a través de políticas de trabajo basadas en la mejora continua y el desarrollo iterativo. Además, como especialista en ITSM, Inlogiq supervisa las mejoras en las prácticas de administración de servicios, trabajando en estrecha colaboración con los equipos de desarrollo, operaciones e IT para ofrecer una creación conjunta de valor mediante ITSM de alta velocidad. Gracias a su experiencia en ITSM, Inlogiq puede lograr una sincronización efectiva entre la organización y los equipos, mejorando las prácticas de administración de servicios y garantizando una alta velocidad en la entrega de servicios de IT. Con la colaboración y el enfoque en la mejora continua, Inlogiq ayuda a las empresas a lograr una transformación digital sólida, que permita responder con mayor efectividad y máxima rapidez.

