Bo Touch Bin de Brabantia, una nueva manera de cuidar el planeta Comunicae jueves, 16 de marzo de 2023, 17:31 h (CET) La importancia de la vida está en las pequeñas cosas, y Brabantia lo demuestra con una nueva forma de entender el reciclaje, haciendo de los desperdicios algo bello La separación de residuos no entiende de países. La verdad es que tirar las botellas de plástico y el cartón en cubos separados para luego poder reciclarlos puede ser trabajoso. Pero si se tienen las herramientas necesarias puede resultar de lo más fácil.

Con esta finalidad nace Bo Touch Bin de Brabantia. Una fiesta para los amantes del diseño, un objeto llamativo y de diseño para la cocina.

En el modelo se reúnen más de un siglo de profesionalidad, la pasión por el diseño y el amor por el planeta. El cubo Bo Touch es la prueba real de que un cubo también puede ser una pieza de decoración bonita. "Y limpiarlo por debajo es coser y cantar". Bo es de lo más multifuncional, gracias a sus cubos de basura extraíbles.

¿Se busca una solución hermosa para la separación de residuos? Este cubo Bo Touch de Brabantia de 23+11 litros puede pasar perfectamente por un mueble más y tiene todo lo que se necesita para separar fácilmente los residuos. Además, los cubos Bo Touch Bin están disponibles en una variedad de 10 colores para adaptarse a la decoración y al estilo de cada hogar.

¿Quién dice que de los residuos no se puede hacer algo bello? El elegante cubo de Bo de Brabantia es práctico (permite separar fácilmente los residuos gracias a sus compartimentos), no solo ayuda a separar los residuos, Bo también tiene la altura perfecta para la espalda.

Bo Touch Bin es un cubo ideal para la separación de desperdicios. Cuenta con dos cubos interiores extraíbles (ampliables a tres de 11L cada uno) para dos tipos de residuos, encaja perfectamente contra la pared y es muy estable gracias a sus patas ajustables antideslizantes. "Esto sí que es separar con estilo".

Combina un diseño bello con todas las características necesarias para gestionar fácilmente los residuos en el hogar.

Por otro lado, su excelente diseño permite encajarlo contra la pared o en una esquina y así ahorrar espacio. Además, cuenta con la altura perfecta, con la que no hace falta agacharse para tirar los desperdicios. Ya que, sus patas son ajustables con sistema tipo clic y antideslizantes. Gracias a estas características, se puede proteger la espalda y limpiar por debajo con facilidad. También es un cubo muy higiénico porque sus cubos interiores son extraíbles, y no se caerán las cosas por fuera gracias a su gran abertura y a que la tapa puede permanecer abierta. Además, su cierre está diseñado para evitar que se desprendan malos olores.

Cabe destacar que su diseño incorpora un suave sistema que permite abrirlo y cerrarlo con tan sólo un toque de la mano, de la forma más silenciosa y cómoda posible.

Desde Brabantia ofrecen el dúo perfecto: bolsas de basura PerfectFit, fáciles de transportar y con cinta de precinto integrada, para todos los cubos Bo Touch Bin. En el interior de la tapa del Bo se verá un código de colores para saber qué bolsa le corresponde.

"Brabantia no te ofrece una solución inteligente solo a ti, sino al planeta" Los cubos Bo Touch Bin cuentan con una garantía y servicio de 10 años.

Bo Touch Bin está diseñado con mucho amor hacia el planeta, es por eso que cuenta con el nivel bronce de la certificación Cradle-to-Cradle®. Esto significa que cumple requisitos en materia de reutilización de materiales, energía renovable, gestión del agua y justicia social. Son fabricados con material reciclado y reciclable tras su uso.

