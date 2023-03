Lograr resultados en el gimnasio, gracias al método de Mar Planas Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 17:12 h (CET) A través de Itzazo Fitness, la entrenadora Mar Planas brinda un nuevo enfoque para trabajar el cuerpo. Las mujeres que disponen de ella trabajan siguiendo su estrategia de entrenamiento especializada, y así consiguen grandes resultados. Esta profesional enseña a optimizar el tiempo en el gimnasio, a través del entrenamiento de fuerza mujeres o las rutinas para perder peso que diseña para acompañar a sus clientas.

Como ella misma declara, "me convertí en una profesional para poder ayudar a otras chicas a ir directas hacia su objetivo y ahorrarles todo el sufrimiento y la frustración que yo pasé". Su comunidad de mujeres empoderadas es un ejemplo de cómo su enfoque de entrenamiento y coaching ha funcionado para transformar sus vidas.

Salud y belleza con Mar Planas Itzazo Fitness, la plataforma digital que ofrece servicios y planes de entrenamiento personalizados, se ha consolidado como una referencia en el sector gracias a la experta en asesoría, Mar Planas. Su entrenamiento anima a una transformación total en 90 días tomando acción para conocer su metodología y conseguir esta gran promesa.

Su plan con seguimiento, coaching, herramientas prácticas y progresiones está basado en las últimas evidencias científicas. Su plan no requiere de mucho tiempo de dedicación, lo habitual es 3 o 4 sesiones a la semana, siempre adaptado a la realidad de la mujer.

Mar Planas ha revolucionado el mundo del fitness con un enfoque único y eficaz en entrenamientos de fuerza para mujeres. Su método incluye desde la preparación física hasta el apoyo emocional, porque "nada se logra con cambiar el cuerpo de forma duradera si no se disfruta de este estilo de vida". Con una metodología disruptiva, la entrenadora ha logrado que todas las mujeres que se suman a su programa alcancen sus objetivos deseados. Al aplicar este enfoque, experimentan un proceso de cambio corporal gratificante y logran resultados duraderos.

Sentirse satisfecha con el propio cuerpo La reconocida entrenadora Mar Planas presenta un enfoque innovador para ponerse en forma, el cual se basa en el disfrute y la optimización del tiempo de entrenamiento para lograr objetivos específicos. Según la experta, es esencial disfrutar del proceso para poder mantener los resultados a largo plazo. Mar Planas ofrece diferentes programas, métodos y estrategias de entrenamiento especializado para alcanzar una silueta envidiable, buscando la salud y el bienestar. El “Transformación Total en 90 días” o su membresía "Club Constrúyete" se enfoca en entrenamientos de fuerza mujeres, para que todas ellas puedan alcanzar sus objetivos.

Además, a través de su cuenta de Instagram itzazo_fitness, Mar Planas promueve su método de entrenamiento e impulsa su comunidad de mujeres empoderadas que buscan transformar sus vidas. Con sus rutinas de gimnasio, y con constancia y motivación, todas las interesadas alcanzarán sus propias metas.

Se puede consultar más información sobre todas las opciones que pueden contratarse en su página web Itzazo Fitness.

