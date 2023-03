Un estudio revela cómo piensan los estudiantes de entre 11 y 16 años en materia de hábitos digitales

El programa Rocket, junto con los colegios agustinos, publican un estudio que revela los hábitos digitales de los jóvenes de entre 11 y 16 años La empresa Rocket Ventures, liderada por Juan Gorchs, ha realizado un estudio en los colegios agustinos de España dentro de su programa pionero de formación complementaria para edades tempranas, Rocket Certification.

Este programa nace en el 2019 en el colegio San Agustín de Madrid con un proyecto piloto de innovación educativa único, que tras cuatro años lanza su siguiente fase, el Rocket Institute: una plataforma de formación complementaria que ayuda a los alumnos de los colegios agustinos a complementar y reforzar su currículum en el transcurso de su paso por el colegio.

Con el estudio, culminado antes del lanzamiento de la plataforma, se pretendía conocer cuáles son los hábitos digitales, aspiraciones e influencias de los estudiantes de entre 6º de primaria y 4º de la ESO.

La muestra del estudio comprende casi 200 alumnos de tres de los colegios más innovadores de los agustinos —San Agustín de Zaragoza y Ntra. Señora del Buen Consejo y Valdeluz de Madrid—, una muestra relevante para sacar ciertas conclusiones generales de las tendencias en estas edades.

La plataforma Rocket Institute tiene como objetivo crear toda una autopista de innovación educativa que complemente a la educación obligatoria. Después de haber tutelado a más de 300 alumnos en el programa Rocket, su director, Juan Gorchs, destaca la importancia de crear ciertos hábitos y adquirir ciertos conocimientos complementarios para reforzar la educación: "Nuestros hijos se enfrentan a un futuro laboral muy diferente al nuestro, dominado por la tecnología, en el que la creatividad, la capacidad de resolver problemas, la innovación y la facilidad de apartarse serán claves".

Según José Luis González Deza, coordinador del programa Rocket del San Agustín de Zaragoza, "el estudio refleja datos muy interesantes que nos han servido para diseñar gran parte de la estrategia de creación y dosificación de nuestra formación online". Entre ellos, destaca los siguientes:

El 92% de los estudiantes entrevistados disponía de un smartphone.

El 65% de los estudiantes se pasa, de media, entre una y dos horas diarias usando el smartphone, y el 18% más de dos horas al día.

El 97% de los que tenían un smartphone prefería el vídeo para ver contenidos. Cuando se les preguntó qué habían aprendido después de pasarse tanto tiempo viendo sobre todo vídeo en sus smartphones, la respuesta mayoritaria (más del 90%) fue que nada relevante.

Por otro lado, cuando se les preguntó por el ordenador, más del 89% no lo veían como una herramienta de trabajo, sino como una extensión de las tareas del colegio, y la gran mayoría de ellos reconoció que no lo usaban o lo usaban muy poco para tareas que no fuesen del cole.

Entre las preguntas de conocimiento digital, la mayoría de los entrevistados reconocía no saber nada de conceptos como blockchain, e-commerce, marketing digital, inteligencia artificial, realidad virtual, etc., aunque mostraron un gran interés por conocer más sobre estos temas innovadores y creativos.

Con respecto a sus fuentes de formación, además del colegio, más del 98% reconoció que sus tres principales canales de información y formación eran Youtube, TikTok e Instagram.

"El estudio ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de ofrecer otros canales de formación más garantistas y ordenados que las redes sociales, y de que el dispositivo principal sea el ordenador, con el fin de convertirlo en una estación de trabajo y herramienta de formación", concluye Juan Gorchs, que junto con Julio, Fernando y José Luis, coordinadores del programa Rocket en Valdeluz, Buen Consejo y Zaragoza, respectivamente, están preparando un nuevo estudio de motivación con el fin de entender cuáles son las claves para activar la motivación en los más jóvenes.

Estos tres colegios, junto con el San Agustín de Madrid y en colaboración con Rocket Ventures, están apostando firmemente por la innovación educativa, mediante la que pretenden sentar las bases de la educación del futuro. "Queremos que nuestros alumnos tengan la posibilidad de complementar su formación y su CV con el método más eficiente, y que realmente salgan preparados para el futuro laboral que les espera", afirma Ildefonso Trigueros, director del colegio San Agustín de Madrid.

Si se desea ver el informe completo, se puede descargar en este enlace:

Descargar aquí.