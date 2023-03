Las ventajas de ofrecer una atención al cliente personalizada con el Contact Center de MailMark Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Las marcas son conscientes de la importancia de ofrecer experiencias positivas a sus clientes. Ofrecer un servicio de atención al cliente cercano, resolutivo y rápido ofrece unos excelentes beneficios para las compañías.

Clientes más fieles y felices, que recomiendan y se convierten en prescriptores de los productos, que vuelven a comprar con el consiguiente aumento de ventas.

Un excelente servicio de atención al cliente, pasa por ofrecer una rápida y eficiente respuesta, y evitar una mala experiencia. Clientes y consumidores, necesitan sentirse escuchados y que su problema está en buenas manos.

Una buena atención al cliente, también va ligada al aumento de negocio. Según un estudio realizado por Zendesk el 90 % de las compañías con mayor incremento de ventas, asegura que invirtieron en la mejora de sus sistemas de atención al cliente.

La misma debe ser personalizada y de calidad, para que los usuarios mantengan un vínculo estrecho con las marcas, por lo que el Contact Center de MailMark se rige como una excelente estrategia a la hora de fidelizar a los consumidores.

MailMark no es solo un Contact Center, es una agencia de marketing que se involucra personalmente en cada acción.

MailMark es una agencia de marketing especializada en las estrategias dirigidas al público consumidor de manera directa. Para llevar a cabo sus campañas, disponen de su propio Contact Center, orientado a asegurar la calidad de cada servicio, además, lo complementa con propuestas de fulfillment, manipulados, mailings, picking y almacenaje.

Las claves de MailMark para ofrecer un buen servicio son apostar por un servicio personalizado y adaptarse a las necesidades de cada acción concreta.

Esta agencia nació a principio de la década de los 90, momento desde el cual busca aplicar la mejor calidad posible a su trabajo, tomando cada meta de sus clientes como un objetivo propio, lo cual les permite ofrecer un servicio personalizado y efectivo. Con un equipo de atención al cliente, propio y con gran experiencia, hace que la calidad y valoración de su servicio sea excelente.

A lo largo de su trayectoria, esta empresa ha logrado adaptarse a las nuevas herramientas y canales de comunicación, imponiéndose como reto la búsqueda de nuevas metodologías de trabajo que beneficien a sus proyectos.

Acerca de la calidad de la atención al cliente en un Contact Center Los Contact Center son más que un Call Center, no solo son un centro de llamadas, ya que incluyen una variedad más amplia de canales de comunicación con los clientes, Email, chat, RRSS, WhatsApp, canales que se adaptan a las necesidades de los mismos. Mediante este sistema, los clientes pueden comunicarse por otros canales digitales, recibiendo respuestas rápidas que le permitirán resolver sus consultas en el instante, incluso cuando no existan agentes disponibles, gracias a la Inteligencia Artificial integrada que se encuentra disponible incluso cuando el Contact Center se encuentra cerrado.

Aumento de la satisfacción de los clientes, mayor cobertura de servicio, personalización a razón de las necesidades de cliente, integración con sistema de envíos y fullfilment para poder ofrecer una respuesta inmediata en caso de envíos realizados. Seguimiento de aquellas reclamaciones recibidas hasta su conversión a un cliente satisfecho.

Gracias a su capacidad de entender la necesidad de los clientes, MailMark es capaz de ofrecer soluciones efectivas que aumentan la calidad de atención de las marcas que trabajan con su Contact Center.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.