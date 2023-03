La integración de Odoo con el Suministro Inmediato de Información (SII) de la Agencia Tributaria Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) La gestión de recursos contables y tributarios es fundamental, no solo para registrar las operaciones realizadas en las empresas, sino también para mantener las facturas en orden ante la autoridad correspondiente. Por ello, Trey realiza la integración de Odoo, la cual permite centralizar en una única herramienta los recursos contables, manteniendo la transparencia del estado tributario de las organizaciones.

La planificación de recursos empresariales de la mano de profesionales Trey es una empresa especializada en la creación de sistemas de planificación de recursos empresariales, llevando a cabo la integración de Odoo de las funciones necesarias para el Suministro Inmediato de Información, o SII de la Agencia Tributaria desde 2009. Con este fin, Trey se dedica al desarrollo y adecuación de un software de código abierto a las necesidades de cada uno de sus clientes, gracias a su equipo de consultores e ingenieros informáticos que cuenta con experiencia en proyectos de gran envergadura.

Gracias a su equipo profesional y a la calidad de sus trabajos, Trey se ha posicionado como uno de los implantadores mejor valorados y con más experiencia del país. Esta experiencia incluye diversos sectores, como la distribución, el retail, los servicios, el e-commerce y la integración de apps móviles. Esto es posible, gracias a su metodología de desarrollo, basada en Scrum y Kanban que, gracias a su claridad y definición, les permite planificar las entregas conforme a lo pactado con cada cliente.

Acerca de la integración de Odoo con el Suministro Inmediato de Información de la Agencia Tributaria Con Trey, la integración de Odoo permite registrar de forma inmediata y automática en el sistema SII las facturas de todo negocio, sin contratiempos y sin afectar al flujo de trabajo contable. Asimismo, esta es una gran herramienta para aquellas empresas que se encuentran obligadas a presentar a la AEAT información sobre las facturas recibidas y emitidas, que incluyen a aquellas empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual del IVA, las medianas y grandes empresas que facturen más de 6 millones de euros y los grupos de IVA.

Por otro lado, la solución de Trey es ideal para realizar el registro automático de las facturas validadas, ya que, en el caso de producirse algún error, el sistema lo alertaría para volver a intentar su registro, garantizando que no queden facturas sin registrar. Además, el mayor beneficio de este sistema es que no se necesita ningún software adicional para que funcione, puesto que Odoo se convierte en la herramienta principal de gestión.

En conclusión, gracias a que permite la optimización de los recursos contables empresariales, la integración de Odoo mediante Trey se posiciona como una excelente herramienta de gestión contable y tributaria.

