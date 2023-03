Motoycasco.com sobre ocho accesorios de otro nivel para los amantes de las motos

Aquellos que tengan una moto y quieran accesorios para motoristas que mejoren la seguridad, la comodidad y, en última instancia, el disfrute de la conducción, así como para aquellos que quieran saber cuáles son los dispositivos imprescindibles para los motociclistas, se van a sorprender con los accesorios que se pueden comprar para ella.

Probablemente, se busquen herramientas o algo que ayude a sacarle el máximo provecho al nuevo vehículo. Por eso, en el blog de motos Motoycasco.com, hablan de algunos de los mejores gadgets que se pueden comprar a una moto.

Puede convertirse en algo rutinario comprar y llevar accesorios para motocicletas. Una vez se tienen no se puede dejar de llevar, ya sean tecnológicos o no, aunque siempre con un fin que no entorpezca la conducción. Desde la necesidad de un buen intercomunicador ahora que son legales para hablar hasta una buena cámara para grabar aventuras, así como buenos tapones para los oídos para mayor tranquilidad mientras se conduce. En este listado ponen los accesorios imprescindibles que no hay que olvidar cuando se sale en moto.

Cuáles son los mejores accesorios para los amantes de las motos Para los moteros de corazón, los siguientes accesorios para motocicletas brindarán una perspectiva completamente nueva sobre cómo la tecnología ha mejorado la seguridad, el estilo y la comodidad de los motociclistas.

1 Visor HUD para motoristas ¿Es posible encontrar un dispositivo GPS de manos libres activado por voz que no sea tan grande y voluminoso como otros en el mercado? Hay dispositivos que cumplen con cada uno de los requisitos antes mencionados y también cuenta con un fantástico visor HUD, que significa "Head Up Display" o "Proyección elevada de información" en inglés.

Se trata de diminutas pantallas OLED que muestran datos esenciales en una hoja de plástico transparente, como niveles de conducción o indicadores de navegación. El propósito de la luz sobre los ojos es dar la impresión de profundidad y distancia.

Chaleco Airbag para motoristas La siniestralidad que sufren las motos es muy superior a la de los coches y, lamentablemente, la mortalidad es muy alta en la mayoría de los casos. Los coches de hoy cuentan con sistemas de seguridad en caso de accidentes que han salvado millones de vidas a lo largo de los años. Como resultado, se ha desarrollado un nuevo y seguro sistema de airbarg para motocicletas. Este airbag está encerrado en un elegante chaleco que tiene una característica de seguridad que se activa instantáneamente cuando se corta un pequeño cable conectado a la motocicleta.

El volumen de protección de este sistema de airbag, que oscila entre los 17 y los 28 litros, absorbe los golpes y estabiliza el cuerpo desde la cabeza hasta el coxis. Su innovación más reciente incluye un protector de espalda certificado que distribuye uniformemente la fuerza de un impacto en todo el airbag, lo que mejora en gran medida la absorción de energía y reduce la posibilidad de intrusión.

Tapones para los oídos para motoristas Nada se compara con el desagradable ruido del viento que se experimenta cuando se va en moto, especialmente en condiciones climáticas adversas. Quienes los han utilizado son conscientes de lo drásticamente que cambia la percepción del ruido y de lo mucho que se agradece. Sin embargo, no todos los tapones para los oídos son cómodos. La elección puede variar según el tamaño de cada oreja.

Los tapones para los oídos de moto pueden ser un dispositivo cuyo uso es discutible y hay dos inconvenientes a tener en cuenta: primero, la fatiga que pueden causar por un uso prolongado y, segundo, la posibilidad de que puedan causar sordera. También hay que saber que si bien el Reglamento General de Circulación no lo prohíbe específicamente, sí menciona que no se pueden utilizar dispositivos que perjudiquen la audición.

Cámara insta360 para motoristas Las cámaras son una herramienta que se puede emplear de varias maneras, ya sea para complementar viajes, registrar rutas valiosas o captar a algún infractor que de vez en cuando ha jugado una mala pasada. Las leyes de protección de datos no se aplican si las imágenes se graban con fines privados, puramente personales, recreativos, como por ejemplo para grabar una ruta o un paisaje. Si se quiere compartir estas imágenes en internet, ya sea a través de las redes sociales u otras publicaciones, entonces la situación cambia. Si se capturan otros usuarios en estas imágenes, entonces se aplicaría esta regulación y se podría estar infringiéndola.

Otra anotación legal es dónde y cómo se lleva puesta. La mejor opción no está directamente en el casco, sino en algún lugar de la moto. El Reglamento General de Circulación establece que no se puede cambiar la estructura integral ni del casco de moto ni de la propia moto, y pueden sancionar con una multa si pillan a alguien con uno de estos elementos llevando puesto un casco de moto porque, en su opinión, hacerlo podría invalidar la aprobación del casco.

Soporte para teléfono para motoristas Un soporte para teléfono puede ser el salvavidas de una persona cuando viaja o recorre largas distancias en una motocicleta. Pero ¡ojo!, no vale cualquiera porque podría dañar el móvil. La cámara de cada teléfono contiene componentes móviles que ayudan a mejorar continuamente la calidad de la imagen.

Pero, por supuesto, al incorporar tantos sensores y tecnologías de vanguardia, existe un mayor riesgo de daño. Uno de los sistemas más cruciales al tomar fotografías o videos es el enfoque automático (AF), y puede dañar específicamente la estabilización de imagen óptica (OIS). La clave es encontrar un soporte con amortiguador de vibraciones para proteger aún más un móvil que reduce la vibración causada por los motores de la moto hasta en un 90 %.

Intercom para motoristas Los intercom son útiles para muchas cosas diferentes, pero se pueden usar específicamente para comunicarse con los compañeros de viaje, escuchar música tranquilamente y recibir llamadas cuando surge algo urgente. Antes de comprar uno hay que comprobar que esté homologado, pero hay que tener cuidado, ya que no todo vale.

La ley es muy explícita al decir que estos aparatos solo se pueden utilizar si han sido homologados y cuentan con todas las garantías. Solo se pueden anclar a su casco aquellos con el reconocido sello de aprobación de la Unión Europea y aquellos que son inalámbricos y no tienen ningún cable de conexión a su dispositivo móvil o GPS.

Candado con alarma para motoristas Es el típico candado que va anclado al disco de freno de la moto, que pone un poco más complicadas las cosas a aquellos amigos de lo ajeno. El candado en cuestión tiene una alarma que, aunque da unos cuantos avisos antes, empieza a sonar cuando se mueve un poco la moto. Hay modelos que pueden despertar a cualquiera de la siesta, y no son demasiado grandes ni pesados, así que se pueden llevar en una pequeña bandolera con la llave y el cordón para que no olvidar que se lleva puesto, por si las moscas.

Mochila sin arrastre para motoristas Conducir con una mochila puede ser incómodo, desagradable y perjudicial para la aerodinámica. Pero existen modelos disponibles en el mercado que cubren las espaldas. Las mochilas aerodinámicas pueden soportar incluso los viajes más exigentes, según algunos fabricantes.

Esto es posible gracias a un diseño exterior aerodinámico que forma una capa protectora alrededor de sus pertenencias al tiempo que permite un flujo de aire significativo. Algunos modelos también cuentan con una cremallera en forma de U que hace que sea fácil de expandir. Cada modelo lleva una capacidad diferente, con la que se podrá empacar todo lo que se quiera.

Conclusión: Disfrutar de la conducción con accesorios de otro nivel para motoristas Indiscutiblemente, la tecnología desarrolla cada día nuevas herramientas que mejoran la vida y la conducción, haciéndose un poco más desafiante utilizar un seguro de moto debido a un evento desafortunado. Sin embargo, hay que saber que las opiniones difieren sobre los dispositivos imprescindibles para los motociclistas. No es de extrañar que se fabriquen aparatos que parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción dada la increíble velocidad a la que se desarrolla la tecnología. También es muy común que, al poco tiempo de anunciar algún producto, la competencia cree mil y una versiones del mismo.

En este listado de Motoycasco.com, el blog de motos para motoristas, son solo algunos de los accesorios imprescindibles para moto que harán la vida mucho más fácil cuando se viaje sobre dos ruedas.