Integrados colabora con la Academia Ferrero Equelite por un futuro ecológico e inclusivo Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 19:59 h (CET) La academia de tenis JC Ferrero Equelite Sport Academy ha decidido colaborar con la empresa Integrados, donde el 90% de sus empleados son personas con discapacidad. La misma está especializada en la fabricación de productos de madera plástica 100% reciclados. Esta colaboración tiene como objetivo promover la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, valores fundamentales para ambas entidades. Para quienes no lo saben, la madera plástica es un material resistente, duradero y fácil de mantener, que puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, desde revestimientos de paredes y pisos hasta muebles y objetos decorativos. Por tal razón, la mencionada corporación deportiva ha decidido sacarle el máximo provecho.

Todos los detalles acerca de la alianza de JC Ferrero Equelite Sport Academy y la empresa Integrados La Academia de Tenis JC Ferrero Equelite Sport Academy anunció recientemente su plan de ampliación, donde se enfocará en la implementación de prácticas medioambientales sostenibles. El proyecto contempla ampliar en un corto plazo los complejos de pádel y de tenis, respectivamente, la residencia de los deportistas y el hotel destinado para el hospedaje de los invitados.

El equipo de Integrados forma parte de este plan, ya que tuvo la labor de desarrollar una línea de 30 bancos elaborados con su madera plástica. Los mismos serán colocados en las pistas de pádel y de tenis en las zonas interiores y exteriores. Estos productos destacan por tener una garantía de duración de más de 12 años. Los modelos de bancos exclusivos son varios. Cada uno de ellos se adapta a las necesidades de los deportistas, ya que sus estructuras son a medida. Es importante destacar que los objetos en cuestión serán replicados para que otras escuelas y clubes de tenis también puedan adquirirlos.

Un dato importante es que la adquisición de esos bancos por parte de la Academia ha evitado la quema o el entierro de 2.500 residuos de plástico. Por esa razón, a través de esta iniciativa, la academia espera no solo fomentar el uso de materiales sostenibles, sino también inspirar a otros en la industria del deporte a seguir su ejemplo.

El punto de vista de JC Ferrero Equelite Sport Academy e Integrados El propio Juan Carlso Ferrero estuvo presente en el acto de presentación de la colaboración que tuvo lugar en su academia, JC Ferrero Equelite Sport Academy, y manifestó sentirse muy alegre por el desarrollo de su academia y por poder contar con aliados como Integrados, con los que prevee seguir trabajando en el futuro.

Por su parte, el coordinador del área de madera plástica de Integrados, Alejandro Juan, expresó que dicha colaboración es un verdadero impulso, ya que permitirá dar a conocer el proyecto de la compañía no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.

En conclusión, el proyecto entre la academia y la empresa Integrados es un ejemplo de cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para crear espacios deportivos de primer nivel, respetuosos con el medioambiente y comprometidos con el futuro.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.