¿Cuáles son los beneficios de crear una app para un e-commerce? Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 19:29 h (CET) Vender por internet no es una tarea del todo sencilla, ya que hay mucha competencia en todos los mercados. Para que los negocios puedan tener éxito deben idear estrategias que les permitan sobresalir entre la competencia y que convenzan a los clientes de que sus productos o servicios son la mejor alternativa.

Una herramienta a la que están apelando muchas marcas son las aplicaciones, pues se ha demostrado que los beneficios de crear una app para un e-commerce son muchos. El desarrollo de las mismas se debe dejar en manos de profesionales para poder lograr verdaderos resultados. En España, se puede acudir a agencias como Reskyt, la cual destaca por tener una de las plataformas de creación de apps con más funcionalidades.

Los diferentes beneficios de crear una app para un e-commerce Los beneficios de crear una app para un e-commerce son muchos. El primero de ellos es que mejora la experiencia de los usuarios e incrementa la usabilidad. Esto se debe a que navegar en las aplicaciones es un proceso sencillo que permite visualizar los productos o servicios de forma fácil y hacer compras de manera rápida y práctica.

Otra de las ventajas de la mencionada herramienta tecnológica es que incrementa la interacción entre los clientes y las marcas, pues con ella no solo es posible mostrar un catálogo de productos, sino también enviar notificaciones, chatear en línea, ofrecer reseñas, entre muchos otros elementos favorecedores.

Asimismo, las apps ayudan a aumentar la tasa de conversión. Esto directamente es una forma de elevar las ventas y eso, al final de cuentas, es uno de los principales objetivos de cualquier negocio para poder tener rentabilidad. Finalmente, cabe destacar que las aplicaciones con óptimas funcionalidades no solo atraen nuevos clientes, sino que los fidelizan. Los compradores que son fieles a una marca, la recomiendan a otras personas y así se va creando mayor popularidad y una buena reputación.

Crear una aplicación móvil para el e-commerce de la mano de Reskyt Muchos e-commerce de alto rendimiento han dejado en manos de Reskyt la creación de sus apps. La razón es que esta agencia es la que ofrece más funcionalidades y flexibilidad de adaptación para crear apps para e-commerce importantes.

La agencia se encarga de todo para que los negocios no tengan que preocuparse por nada. Por un lado, crea las aplicaciones y las publica en las plataformas de descarga Google Play y App Store. Adicionalmente, el equipo de especialistas diseña la home y el menú de la app, personaliza los iconos, los textos y los colores con cada imagen corporativa y sincroniza el contenido del e-commerce dentro de la herramienta sin modificar el código fuente.

Una vez creada la aplicación, las marcas pueden enviar a los usuarios notificaciones con promociones, con los productos del carrito abandonado, descuentos de bienvenida, etc. Además, se puede obtener el tracking de las descargas y ventas desde Google Analytics, independencia del departamento de marketing para realizar cambios en la app, entre muchas cosas más.

