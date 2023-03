¿Qué es una investigación pre laboral? Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 19:10 h (CET) Los procesos de selección de talento humano son muy importantes para las empresas, y una equivocación en ellos puede provocar varios perjuicios y complicaciones. Existen candidatos que, con tal de conseguir el trabajo, llegan a exagerar, o incluso falsificar su perfil profesional, para aparentar una formación o experiencia profesional que realmente no tienen.

La investigación pre laboral es una herramienta útil en estos casos, la cual permite analizar el perfil profesional de los candidatos y evitar así la contratación de aspirantes inadecuados. Para ello, se puede contar con la ayuda de expertos, como los de CTX Detectives Privados, una agencia cuyos servicios abordan todo tipo de indagaciones en este ámbito.

Un análisis que brinda un perfil completo de los candidatos Una investigación pre laboral es un proceso complementario al currículum vitae, que busca contrastar y verificar la información del perfil profesional del candidato. Generalmente, se lleva a cabo por parte de los propios departamentos de recursos humanos de las empresas y, para ello, se utilizan diversas fuentes de información, como los antecedentes del candidato en otras empresas, referencias de antiguos compañeros de trabajo e, incluso, su entorno social y personal.

La recopilación de esta información permite plantear un perfil amplio y preciso del candidato en varios aspectos. En primer lugar, sus antecedentes laborales, que permiten comprobar la legitimidad de su experiencia y formación profesional. También está su situación económica y financiera, así como su reputación en su entorno social más cercano. Además, se puede indagar en la información básica sobre su situación personal, como su estado civil, si tiene hijos o compromisos personales, etc.

Sin embargo, todos estos procesos deben estar basados en fuentes abiertas y legítimas, enmarcadas dentro de la normativa, ya que no pueden implicar una vulneración a la intimidad del candidato. Es por ello algunos casos requieren un servicio de investigación especializado, como el que ofrece CTX Detectives Privados.

La importancia de un servicio profesional en investigación pre laboral Los servicios de CTX Detectives Privados ofrecen un amplio marco de soluciones en este tipo de investigaciones, como revisión de perfiles profesionales, evaluación del perfil económico y psicológico del candidato e, incluso, la verificación de sus antecedentes penales. Todo esto, dentro del marco normativo que rigen estas investigaciones, las cuales no pueden confundirse con espiar a los aspirantes bajo ningún concepto.

Las empresas deben acreditar un interés legítimo para realizar este tipo de investigaciones, que se debe basar en los criterios específicos del puesto vacante que se busca llenar. De este modo, la investigación funciona como una herramienta preventiva, para asegurar la selección el candidato más idóneo para la plaza, y no como una forma de sospecha hacia un candidato en específico, lo cual podría representar una vulneración de su intimidad que acarrearía varias consecuencias legales.

CTX Detectives Privados conoce a fondo la regulación normativa para estos procesos y trabaja en estrictamente bajo estos parámetros en cada investigación. Además, cuenta con amplios y efectivos recursos de análisis en este ámbito, que les permiten analizar el perfil de cualquier candidato y comprobar su credibilidad.

