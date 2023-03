Soluciones innovadoras para el problema creciente de la escasez de profesionales según el headhunter 1MIB Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 16:43 h (CET) El 40% de las empresas españolas buscaron profesionales fuera del país para cubrir la escasez de profesionales. Desarrolladores de software, especialistas en ventas y desarrollo de negocio, además de marketing digital son los perfiles más demandados para trabajar a distancia desde el extranjero para empresas españolas La escasez de talento con conocimientos de determinadas áreas de alta demanda es un problema que afecta a muchas empresas en España en época reciente. Existe un desequilibrio entre demanda y oferta de RRHH en diversos sectores, y en toda la escala jerárquica, desde personal de base hasta directivos. Se trata de una situación, que lejos de reducirse, tiende a aumentar en determinados ámbitos de alto crecimiento como profesiones relacionadas con el mundo digital, programación informática, sanidad, ingenierías, construcción, servicios financieros.

Datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en el año 2022 había 145.053 vacantes laborales sin cubrir en España, el doble que en 2013 debido a la escasez de perfiles profesionales concretos, algo que es común a otros países de La Unión Europea y que comienza a afectar a numerosos sectores económicos.

Para adaptarse a esta realidad, las empresas españolas buscan soluciones alternativas a los procesos habituales, siendo el trabajo en remoto internacional, una de las que más crecen y mejores perspectivas ofrece. La posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo más allá de las fronteras del país ha permitido a las empresas españolas acceder a una mayor bolsa de candidatos y profesionales altamente cualificados. Esta tendencia le facilita a las empresas encontrar a los candidatos con habilidades específicas que necesitan para llevar a cabo sus proyectos, y a los profesionales trabajar para empresas de todo el mundo sin necesidad de trasladarse físicamente. Además, el trabajo remoto también puede mejorar la calidad de vida de los empleados, al ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto a horarios y ubicación geográfica.

"Los profesionales extranjeros pueden aportar una perspectiva fresca y una amplia experiencia a las empresas españolas, lo que puede ser muy valioso en un mercado global cada vez más competitivo", afirma el "Estudio sobre la contratación de profesionales extranjeros altamente cualificados en España" de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones.

Esta alternativa ya es una realidad para muchas empresas, en el 2022 diversas bolsas de empleo registraron cerca del doble de vacantes de teletrabajo que en el 2021; así se confirma la consolidación de esta modalidad en el mercado laboral tras la pandemia.

Los perfiles más demandados para trabajar a distancia en España y en el extranjero

En un mercado laboral cada vez más globalizado, muchas empresas españolas han descubierto que, para ser competitivas y no asfixiar su crecimiento, además de para reducir sus costes laborales, no deben limitar la búsqueda de talento a sus fronteras nacionales.

Según la empresa de búsqueda y selección de talento internacional en remoto 1MIB, los perfiles más demandados para trabajar a distancia en España son especialistas en marketing digital, programadores informáticos y de todo tipo de software, ejecutivos comerciales y de desarrollo de negocio, diseñadores gráficos y especialistas en atención al cliente, lo que refleja la importancia de las nuevas tecnologías y la digitalización en el mercado laboral actual.

Para contratar profesionales que puedan teletrabajar en remoto desde fuera de España, muchas empresas optan por externalizar el servicio de reclutamiento de RR.HH, de gestión contractual, además del pago de nóminas internacionales, algo que les permite optimizar recursos y acceder a tecnología avanzada para realizar la labor de captación.

La solución para localizar el mejor talento y ahorrar en costes laborales

La externalización de los servicios de RR.HH. es una de las claves de estas empresas para captar al mejor talento internacional en un breve espacio de tiempo, y no restringirse al personal ubicado a nivel local o nacional. De hecho, es cada vez más frecuente la percepción entre las empresas de que la ubicación del personal es indiferente; lo esencial es su calidad y adecuación a las necesidades. Además, "la contratación en el extranjero para prestar servicios en remoto permite a las empresas y organizaciones conseguir ahorros por la diferencia de salarios entre países; y al talento internacional, ampliar sus oportunidades profesionales fuera de sus fronteras nacionales" según indican en 1MIB, especialistas en Outsourcing de talento en remoto.

1MIB lleva contratados numerosos profesionales internacionales y destaca, principalmente, por su capacidad para localizar y ofrecer el mejor talento en español de manera competitiva y rápida. Para ello, la empresa dispone de un metabuscador desarrollado internamente que permite llegar a un alto número de profesionales que cumplen los requisitos buscados.

Las organizaciones pueden dejarse asesorar para realizar ellas mismas la búsqueda y reclutamiento del profesional adecuado, su contratación y pago de su retribución, o recibir un servicio llave en mano que engloba esos y otros servicios por parte de 1MIB.

