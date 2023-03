Casi la mitad de las parejas rompen a causa de ascos y manías, según Seeking.com Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 16:27 h (CET) Una encuesta realizada por la plataforma de citas de lujo, entre las razones más extrañas destacan: poner "voz de bebé", los tatuajes cutres, tener una cuenta de Instagram para su mascota o aplaudir cuando aterriza un avión Según una encuesta realizada a 2.000 personas, casi la mitad (49%) ha puesto fin a una relación a causa de un "asco o manía" y el 56% ha dejado a alguien plantado en una cita por este motivo.

Una octava parte de los encuestados (el 12%) ha puesto fin a una relación romántica porque estaba obsesionado con los signos del zodíaco, mientras que el 11% ha terminado con alguien que aplaudía al aterrizar un avión.

Una décima parte de los hombres también se plantearía romper con alguien que quisiera compartir la comida en la primera cita y el 14% de las mujeres odia que su pareja se refiera a su equipo de fútbol como "nosotros".

El estudio fue encargado a OnePoll por la plataforma de dating up Seeking.com, cuya experta en citas, Emma Hathorn, dijo: "La gente tiene muy claro lo que quiere, lo cual es alentador. Las citas online han abierto todo un nuevo mundo de solteros, lo que significa que la gente puede permitirse tener unos estándares más altos. Si para ti es absolutamente decisivo alguien que nunca lleve gafas de sol dentro de casa o que mastique con la boca abierta, tienes todo tu derecho a decirlo".

Según el estudio, el 16% de los encuestados considera que oler mal es lo más desagradable. Le siguen fingir que se sabe más de lo que realmente se sabe y ser prepotente o grosero (15%).

Sin embargo, el 53% de los encuestados no explicaron a su pareja qué les había molestado antes de dejarles. Además, el 36% creen que han podido provocar "asco" en alguien y esto les hizo sentir fatal.

Dos tercios (67%) se describen a sí mismos como al menos algo quisquillosos a la hora de encontrar pareja, y el 22% son "muy quisquillosos". Y el 61% cree que se merece lo mejor, por lo que intenta subir el listón a la hora de buscar pareja.

Sin embargo, el 15% cree que a la hora de buscar pareja nunca se es demasiado exigente. Casi cuatro de cada 10 (35%) creen que su nivel de exigencia a la hora de buscar compañero ha aumentado con la edad, siendo los mayores de 65 años los más propensos a pensar así.

El estudio también reveló que el 65% juzgaría negativamente a alguien que quisiera compartir la cuenta de la comida, sobre todo si fuera él quien propusiera la cita.

El 60% criticaría el lugar elegido para la primera cita si no cumpliera sus expectativas.

A la hora de buscar una pareja potencial, el 28% afirma que el salario es lo más importante, seguido del 19% que se decanta por un buen sentido del estilo y la moda.

Sin embargo, el mismo número de adultos cree que las citas se vuelven más difíciles a medida que aumentan los años, a pesar de que el 28% está completamente decidido a salir con alguien que coincida exactamente con sus preferencias.

Emma Hathorn añade: "Como en todas las cosas de la vida, se trata de encontrar el equilibrio exacto que funcione para cada uno, y esto puede ser complicado si uno es totalmente inflexible en cuanto a las personas con las que sale. Mantener la mente abierta es clave, y puede que encuentres a alguien que eleve tu vida en todos los sentidos posibles, aunque lleve unos zapatos horribles".

Las 40 cosas que provocan más asco o manía en las parejas

Oler mal Fingir que se sabe más de algo de lo que realmente se sabe Ser prepotente y grosero "Que te envíen un segundo mensaje de texto si no te han respondido al primero" Tener mala dentadura Ser grosero con un camarero Vivir desordenadamente Tener las uñas sucias Masticar con la boca abierta Ser demasiado pegajoso Hablar demasiado alto Comer y hablar al mismo tiempo Estar obsesionado con sus signos del zodiaco Tener las uñas de las manos largas Poner voz de bebé Llevar demasiado maquillaje Respirar con dificultad Compartir demasiado en las redes sociales Referirse a sí mismos en tercera persona Tener un tatuaje en mal estado Llevar un pintalabios de un color raro Tener los zapatos demasiado sucios Tener una cuenta de Instagram para su mascota Referirse a su equipo de fútbol como 'nosotros' Aplaudir cuando aterriza un avión Llevar vaqueros en mal estado Llevar gafas de sol en interiores "Tardar más que tú en arreglarse" Llevar demasiados botones de la camisa desabrochados "Llevar zapatos que no te gustan" Vivir en casa de los padres No llevar calcetines con los zapatos Querer compartir la comida en la primera cita Llevar un reloj hortera Usar emojis en los mensajes de texto Llevar calcetines a la cama No pagar en la primera cita Llevar la ropa arrugada Decir nombres cariñosos como 'cariño' o 'bebé' Pronunciar mal el nombre de un cantante famoso. Sobre SEEKING.COM: Con más de 44 millones de usuarios en todo el mundo, Seeking.com crea una comunidad en la que los solteros y solteras pueden encontrar relaciones alineadas con sus gustos y pasiones fomentando una comunicación franca y honesta para disfrutar de una experiencia de citas superior.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prodware refuerza su presencia en Europa con la adquisición de Westpole Benelux Vitanatur y Victor Küppers en una colaboración más allá del bienestar Mimaar, la marca de puericultura experta en el movimiento libre del bebé. La V16 geolocalizada de Erum Vial que incluye conexión a la DGT y datos hasta 2038 Fundación Hospitalaria Orden de Malta contará con el Grupo Adecco y su Fundación para la inclusión laboral de las personas que acudan a sus comedores sociales de Andalucía