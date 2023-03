Talleres Murillo ofrece revisiones de mantenimiento que alargan la vida de los coches Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 15:03 h (CET) Confiar en un taller y efectuar allí las revisiones de mantenimiento necesarias para un funcionamiento seguro del vehículo es tarea imprescindible para cualquier conductor, garantizando así la seguridad propia y de terceros Una revisión de mantenimiento es vital para detectar el desgaste de las piezas de cualquier vehículo, manteniéndolo en condiciones óptimas. Sin embargo, muchos conductores desconocen que, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, cualquier taller mecánico de confianza puede realizar la Revisión Oficial de Mantenimiento de su automóvil, con independencia de la marca, incluso si el vehículo dispone de Garantía Extendida.

Los consejos de un taller experimentado

Es decir, no es obligatorio acudir al concesionario de la marca. Por este motivo, en Talleres Murillo, con 40 de experiencia reparando vehículos particulares y también flotas para empresas, se han especializado en revisiones de mantenimiento, cumpliendo con los procedimientos y especificaciones técnicas establecidos por cada fabricante.

Para evitar averías, alargar la vida útil de los vehículos y ayudar a ahorrar a los conductores, este taller con sede en Monzón (Huesca) explica las ventajas de realizar periódicamente todas las intervenciones necesarias, conservando la garantía en vigor del constructor.

La importancia del mantenimiento para el aceite del motor. Un aceite en mal estado puede provocar daños al motor del automóvil. Y es que, con el paso del tiempo y el kilometraje recorrido, éste se va deteriorando y sus propiedades pierden eficacia. De aquí el valor de mantener al día sus revisiones. La batería, pieza clave. La batería de un coche tiene una vida media de unos cuatro años, siendo aconsejable realizar un chequeo de ésta anualmente, verificando su estado. Si se encuentra en malas condiciones, la batería puede dificultar el arranque del motor. El tubo de escape debe evacuar los gases producidos en la combustión adecuadamente. De lo contrario, no silenciará los ruidos provenientes del motor, ni controlará bien las emisiones por la quema de combustible. Por ello, resulta imprescindible revisarlo periódicamente, evitando que el rendimiento del vehículo baje, su consumo suba o surjan averías graves. Los neumáticos o su importante papel en la seguridad de los vehículos. Son uno de los elementos del coche que más se deterioran debido a que están en continuo contacto con la vía, siendo la unión entre el vehículo y la carretera. De ahí la importancia de llevar los neumáticos siempre en buen estado. Controlar el embrague y la correa de distribución sí importa. En Talleres Murillo también se anticipan a posibles averías en el embrague o a una futura rotura de la correa de distribución, la cual puede llegar a acabar con el motor de cualquier vehículo.

En definitiva, y como en cualquier sistema, lo recomendable es realizar revisiones de mantenimiento. Es por ello que Talleres Murillo aconseja no dejarlas pasar y mantenerlas siempre al día, evitando males mayores.

