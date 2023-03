Lumisolar ¿Qué hay que saber sobre el kit solar autoconsumo?

Un kit solar autoconsumo ofrece una opción de abastecimiento energético sostenible tanto para una vivienda como para un local comercial.

Estos productos cuentan con los componentes fotovoltaicos necesarios para captar energía solar y convertirla en electricidad. Por lo general, la instalación de estos equipos es sencilla y no requiere de conocimientos técnicos específicos.

A través de la empresa Lumisolar, especializada en venta y distribución de suministros para instalaciones de energía solar, es posible conseguir kits de alta calidad que se adaptan a distintos tipos de necesidades. Todos los productos de esta firma cuentan con garantía y los envíos se realizan de manera gratuita a través de una compañía de transporte asociada.

¿Cuáles son los componentes de un kit solar? En líneas generales, un kit solar sin almacenamiento está compuesto por 4 componentes fundamentales. Los primeros son las placas o paneles solares que sirven para transformar la radiación emitida por el Sol en energía eléctrica. Estos paneles se fijan en el tejado o en la cubierta con una estructura de fijación o soporte. Cuando el tejado tiene una inclinación óptima, se pueden usar los soportes coplanares que respetan la estética de la casa y además permiten una buena inclinación para captar la luz solar. Si no es el caso, existen soportes de hormigón que proporcionan la inclinación necesaria para cubiertas planas. Posteriormente, el inversor solar es un componente sumamente importante que muchas veces se pasa por alto. Es el responsable de transformar la energía continua que generan los paneles solares en energía alterna para el hogar o local comercial. También es el controlador de todo el sistema, ya que junto con el medidor de energía, es el que proporciona los datos de la generación de la planta, el consumo total del hogar de la planta y de la red eléctrica. Estos datos se pueden monitorizar a tiempo real desde la aplicación móvil que ofrece el fabricante. Antes de comprar el inversor, hay que saber qué tensión necesita el suministro, tensión monofásica o trifásica.

Junto a los componentes principales, se pueden encontrar los cables de corriente continua negros y rojos para el polo positivo y negativo y el cable de tierra.

De manera opcional, se puede optar por el almacenamiento en baterías, que se da en forma de energía química que, ante la demanda de consumo, se transforma en electricidad.

Si bien todos los equipos tienen estos elementos, actualmente existen dos tipos de kits solares de autoconsumo. Los que no tienen conexión a la red eléctrica, también denominados como sistemas aislados, generan electricidad para consumir en el lugar. Se instalan habitualmente en hogares que no están conectados a la red eléctrica. Para optar por un sistema conectado a la red eléctrica o no, solo se debe cambiar el tipo de inversor.

En cambio, un kit solar de autoconsumo es aquel que convive con la red eléctrica. La energía generada por estos dispositivos se utiliza prioritariamente y, en caso de ser insuficiente, se recurre a la red.

Las potencia requerida en un kit solar de autoconsumo Según indican los especialistas de Lumisolar, esto depende de las características de los paneles solares y del hogar que requiere abastecimiento. Ahora bien, el kit solar más popular que ofrecen es el Kit Solar Autoconsumo monofásico de 3kW, y tiene 7 paneles fotovoltaicos de 450 W monocristalino AstroSemi del fabricante Astronergy que pueden generar unos 5.400kWh anuales en 2.453 horas de sol anuales. Además, es importante tener en cuenta que cada uno de estos paneles ocupa 2 metros cuadrados de superficie en el tejado. En cuanto al inversor solar, Lumisolar ha optado por el inversor más popular del mercado: Huawei SUN2000 3KTL-L1 monofásico. Este inversor híbrido permite conectarse a la red eléctrica y también conectarse a la batería modular del propio fabricante LUNA2000 de 5kWh. Aunque este kit está diseñado para consumir toda la energía al instante o inyectar a la red para recibir una compensación de la compañía de luz, siempre tendrá la opción de almacenar la energía producida por su planta para el autoconsumo. Si la instalación tiene una tensión trifásica, se debe optar por un kit solar de autoconsumo trifásico. Con estos datos es posible averiguar cuáles son las condiciones que debe cumplir una vivienda para poder instalar uno de estos equipos.

Con el apoyo de los profesionales de Lumisolar es posible encontrar y comprar un kit solar de autoconsumo que sea apropiado para las necesidades de un hogar o local comercial. De esta manera, es posible disfrutar de un ahorro en la factura eléctrica y contribuir al cuidado del medioambiente.