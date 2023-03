Del 25 de octubre de 2023 al 1 de septiembre de 2023 tendrá lugar el VI Aniversario de Magna Supercars Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 17:02 h (CET) Desde que se creó Magna Supercars en 2017, cada año ha celebrado su aniversario invitando a sus clientes y amigos a una fiesta privada muy especial.

En dicha fiesta, los asistentes acuden con sus selectos coches de lujo, participando en un concurso de elegancia donde cada coche se clasifica según su año de fabricación, especificaciones y exclusividad en diferentes categorías.

Dado que cada año ha ido aumentando el número de clientes interesados en acudir a tan magnificente acto, siendo imposible de dar cabida a todos sin perder calidad y exclusividad en el evento, para este sexto aniversario se ha cambiado la fecha a la última semana de septiembre de 2023. Empezando el lunes 25 de septiembre de 2023 y terminando el domingo 1 de octubre de 2023.

¿Cómo asistir al evento? Dado que las plazas son limitadas la única forma es que los responsables de Magna Supercars, S.L. envíen una invitación. En el caso de no recibir esta invitación, pero estar interesados en acudir, hay que contactar con la organización del evento a través de su correo, aportando los datos personales y datos del coche con el que desean participar, para poder inscribirse en una lista de espera.

¿A qué se dedica Magna Supercars? La empresa Magna Supercars, organizadora del mencionado concurso de elegancia, es un hotel para coches de alta gama, también conocido como Storage. Además, ofrece a sus clientes servicios de compra y venta, limpieza, detailing, vinilado, importación y matriculación en España. Esto es posible gracias a acuerdos con todos los talleres oficiales y también no oficiales de gran reputación del territorio nacional para garantizar el mejor cuidado de los coches de sus clientes.

En los últimos años, cada aniversario celebrado de Magna Supercars ha destacado por su alto nivel de supercoches e hipercoches asistentes marcando la diferencia como evento a nivel mundial deleitando los sentidos con estas magníficas obras de arte e ingeniería.

Entre los coches más exclusivos que han pasado por la alfombra roja, es posible encontrar el Aventador Jota así como varios buques insignia de las marcas más reconocidas como Bugatti, Koenigsegg, Pagani, Ferrari, Porsche, Mclaren, Aston Martin, GTA Spano, Hispano-Suiza, etc.

